Ilaria, la figlia di Gigi D’Alessio? 28 anni, è sempre più bella. E sexy: “Un capolavoro”

Nelle ultime ore i follower di Instagram hanno potuto ammirare in tutto il suo fascino la meravigliosa figlia di Gigi D’Alessio. Ilaria ha 28 anni ed è molto apprezzata sul social network, infatti è seguita da 31 mila utenti. La giovane ha pubblicato alcune storie che hanno messo in evidenza alcuni dettagli davvero interessanti, come i suoi fantastici capelli lunghi, le labbra carnose ed un fisico da togliere il fiato.

In uno scatto in particolare ha mostrato tutta la sua avvenenza con un look favoloso. Ha indossato un abito molto mini ed aderente e dei bellissimi tacchi a spillo. Impossibile non osservare le sue perfette gambe ed un lato B impeccabile. Merito anche e soprattutto delle tante ore di palestra. Chissà se il suo papà non si sarà ingelosito non poco davanti a queste immagini. Anche perché i fan non sono rimasti in silenzio ed hanno espresso apprezzamenti diretti. (Continua dopo la foto)

















Ecco quali sono stati i messaggi più rappresentativi inviati alla figlia del cantautore napoletano: “Grazie di esistere e…grazie ai tuoi genitori per aver compiuto codesto capolavoro che sei!”, “Tu bellissima ed elegante”, “Sempre più bella tu”. Ilaria ha dunque catturato tutta la sua attenzione. Andiamo a conoscere qualche dettaglio in più sulla 28enne. (Continua dopo la foto)























La D’Alessio è nata dalla relazione tra Gigi e l’ex moglie Carmela Barbato. Ha anche due fratelli di nome Claudio e Luca. La storia d’amore tra il padre e la madre ebbe fine quando l’artista conobbe la collega Anna Tatangelo, con la quale è fidanzato da oltre 10 anni. La signora Barbato non ha ovviamente giudizi positivi sulla Tatangelo: “Poteva succedere una cosa del genere. Non posso parlare con una persona che ha l’età di mio figlio”. (Continua dopo la foto)

Ilaria D’Alessio, classe 1992, è nata a Napoli ed ha ottenuto una laurea nel 2017. Vive con la madre e i due fratelli nella villa di Posillipo, lasciata da Gigi dopo la separazione. Non si hanno molte notizie su di lei per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, quindi non si sa se abbia o meno un fidanzato. Adora comunque praticare lo sci, fare dei viaggi e recarsi al mare. Non a caso, la scorsa estate l’ha trascorsa in compagnia dei fratelli e degli amici in barca. Non si hanno informazioni dettagliate nemmeno su quanto guadagni e che lavoro faccia, ma mamma Carmela riceve ogni mese 15 mila euro dall’ex marito.

