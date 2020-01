Fiocco rosa per la bellissima Cameron Diaz. L’attrice, 47 anni, è diventata mamma per la prima volta ed è stata lei stessa ad annunciarlo sui social. La bambina è nata dal matrimonio con Benji Madden. Come detto, la notizia l’hanno data loro stessi, approfittando di un post social per fare gli auguri ai follower di un buon 2020.

«Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha catturato immediatamente i nostri cuori e completato la nostra famiglia», si legge nel post firmato da entrambi. «Siamo molto felici di condividere questa notizia, ma sentiamo anche un forte istinto di proteggere la privacy della nostra piccolina, quindi non pubblicheremo foto o condivideremo altri dettagli, a parte il fatto che è davvero carina! Anzi, per alcuni è stupenda».

















Fonti vicine all'attrice affermano che sei mesi dopo essersi sposata con Benji Madden sentiva un forte bisogno di diventare madre, oltre ad essere completamente sicura che suo marito fosse un eccellente uomo e sua anima gemella. In un'intervista per InStyle ha raccontato: "Sposarlo è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. Mio marito è il migliore. È il miglior essere umano ed è il mio grande compagno. – ha spiegato l'attrice – Il matrimonio è certamente difficile ed è un sacco di lavoro. Hai bisogno di qualcuno che sia disposto a fare il lavoro con te".















Da quando si è sposata con Benji Madden, nel 2015, Cameron è sparita dai radar, ha rinunciato alla carriera e ha annullato le sue apparizioni pubbliche. "Non mi manca recitare – aveva confessato sempre a Instyle – Ho dato al pubblico più della metà della mia vita, sento che adesso è arrivato il momento di prendermi del tempo per me stessa e riorganizzarmi".









Nell’agosto 2017 Benji, via social, si era definito uomo molto fortunato per avere Cameron al suo fianco, e lei aveva ricambiato in un’intervista riportata da People: «È il mio partner nella vita, ed è tutto. Non ho mai avuto nessuno che mi supportasse così tanto».

