La storia d’amore ormai terminata tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini continua ancora a tenere banco. Qualche settimana fa il conduttore si era commosso a ‘Verissimo’ ed aveva detto: “Vedere soffrire una bella persona come Diana mi fa male. Rimarrà sempre una principessa Disney. Non è detto che due persone che si amano stiano insieme. Ci sono le incompatibilità caratteriali, ma si continuano a volere bene…”. Ed ancora: “Dalle parole che ha scritto sui social, mi pare abbia messo un punto. Poi chissà…”, in riferimento ad un possibile ritorno di fiamma.

Prima di iniziare la sua nuova avventura professionale con ‘La pupa e il secchione’ a partire da martedì 7 gennaio, Ruffini ha rilasciato un’altra intervista, stavolta al settimanale ‘Chi’, nella quale si è soffermato ancora una volta sull’ex partner. Innanzitutto ha però fatto alcune precisazioni sul nuovo programma, affermando che non ci sarà alcuna intenzione di mettere in ridicolo i concorrenti. (Continua dopo la foto)

















“Non perché sarebbe bullismo, ma perché se uno vede la foto di Gandhi e non sa chi sia, non c’è bisogno di aggiungere altro”. Inoltre ha voluto svelare in anteprima alcuni ospiti che prenderanno parte alla trasmissione di Italia 1: “Io sono come uno scienziato che analizza al microscopio questi bizzarri esseri con vari tipi di disadattamento, ma la sfida di questa edizione è prendere il trash in contropiede”, ha dichiarato il conduttore. (Continua dopo la foto)























Il presentatore ed attore ha quindi annunciato: “Ci saranno ospiti come Aldo Busi, Barbara Alberti, Giampiero Mughini, Cecchi Paone, ho cercato di metterci la tenerezza, sarà tutto diverso”. E poi alla domanda se ci sia recitazione o se davvero i partecipanti non conoscano le nozioni di base, ha detto: “Questo è il grande equivoco della televisione di oggi, non si distingue più il vero dal verosimile perché ognuno si sente una star. Non c’è nulla di più autentico dell’improvvisazione, ci sono gaffe che non verrebbero così bene se fossero scritte”. (Continua dopo la foto)

E parlando della Del Bufalo, Ruffini ha voluto chiedere scusa: “Se ho commesso degli errori e provocato sofferenza mi scuso, ma, per come sono fatto e per rispetto verso di lei, ho promesso che non ne avrei parlato. Ma questo non significa che sia indifferente al dolore, anzi”. Ruffini, classe 1978, nel 2019 ha recitato nei film ‘Modalità aereo’ e ‘L’agenzia dei bugiardi’. In televisione è stato protagonista nel 2018 e nel 2019 con ‘Up & Down’.

