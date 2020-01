“Pronta per le nozze”. Alessandra Amoroso, la notizia rimbalza ovunque. E c’è già chi la vede mamma

Si amano da ormai tre anni e convivono felicemente. Stiamo parlando della cantante Alessandra Amoroso e del suo compagno Stefano Settepani. Lui ha 44 anni e nella vita lavorativa è un produttore musicale. In carriera ha collaborato con artisti importanti come Elisa e Mahmood e quando ha lavorato ad ‘Amici’ ha conosciuto la sua dolce metà durante una sua ospitata al talent show condotto da Maria De Filippi.

Oltre ad essere il suo fidanzato, Stefano è anche il manager della donna. La loro relazione sentimentale non è vissuta in gran segreto, infatti il settimanale ‘Diva e Donna’ ha immortalato la coppia nella capitale Roma. Insieme a loro c’erano anche le figlie dell’uomo, concepite con la sua ex moglie. Vediamo che tipo di rapporto ha instaurato la Amoroso con le due. (Continua dopo la foto)

















Come testimoniano le immagini pubblicate dal settimanale di gossip, l’artista ha un ottimo rapporto con le bimbe, infatti ha un comportamento che assomiglia moltissimo a quello di una madre. E chissà se non sia giunto per lei il momento giusto per dare alla luce un proprio bebè. Alessandra è dunque apparsa molto protettiva e con un istinto materno e Stefano apprezzerà senza ombra di dubbio questo suo atteggiamento. (Continua dopo la foto)























Il grande desiderio della 33enne è anche quello di convolare a nozze con il suo partner, ma i tempi non sono ancora maturi. Recentemente su Instagram, Alessandra ha smentito l’imminenza del matrimonio: “Scrivono che il matrimonio è alle porte…ma di chi? Non il mio per il momento…ma soprattutto i 500 invitati dove li prendo! Mi godo questo momento di serenità e mi raccomando…Fidatevi sempre di me!”. (Continua dopo la foto)

In occasione del compleanno di Stefano, lo scorso aprile, Alessandra gli aveva fatto una dedica bellissima. “Non so cosa Dio ha in serbo per noi, so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa”. Alessandra Amoroso, classe 1986, nello scorso mese di giugno ha fatto uscire il suo singolo estivo ‘Mambo salentino’, realizzato in collaborazione con i Boomdabash. Il 23 dello stesso mese ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica per concentrarsi sulla sua vita personale. Il 20 dicembre è stata pubblicata una nuova versione di ‘Immobile’, ovvero ‘Immobile 10+1’, in occasione dei suoi dieci anni di carriera.

