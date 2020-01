“Ma siete vere?”. Le Donatella fanno boom in rete, Silvia e Giulia incantano tutti

Nell’anno conclusosi da poco Le Donatella hanno mandato in estasi i loro fan soprattutto con video sensuali postati sulla piattaforma Tik Tok. Ma anche sul social network Instagram sono molto seguite ed hanno quindi deciso di pubblicare un’immagine molto intrigante per salutare l’arrivo del 2020. Tutti ricordano le loro esperienze ad ‘X-Factor’ e al ‘Grande Fratello Vip’, ma le artiste Silvia e Giulia Provvedi sono anche bravissime cantanti.

Certo, la bellezza regna sempre sovrana e quindi anche stavolta hanno voluto lasciare i loro ammiratori senza parole. Impossibile non ammirarle in tutto il loro splendore. Gli scatti delle gemelle non sono mai banali e lasciano sempre il segno. Favoloso l’outfit scelto, che ha rischiato di compromettere i cuori a molti utenti. Vediamo come si sono presentate. (Continua dopo la foto)

















Nella didascalia che accompagna l’immagine, hanno scritto: “Un 2020 pieno di sorprese. Il nostro buon proposito per il 2020 è essere sempre allegre, frizzanti ed avere un buon motivo per festeggiare in ogni occasione. E quali sono i vostri propositi per il nuovo anno?”. Nello scatto le sorelle appaiono provocanti ed affascinanti. Il look è una meraviglia. (Continua dopo la foto)























L’outfit usato prevede un mini vestito di colore bianco da cocktail ed in mano hanno dei palloncini giganti con la scritta 2020. Inevitabile la pioggia di mi piace e commenti, che hanno accompagnato l’istantanea. La foto ha infatti raccolto quasi 27 mila like ed una marea di commenti estremamente positivi. Come ad esempio: “Siete bone tutte e due”, “Stupende”, “Auguri di buon anno gnocche”. (Continua dopo la foto)

Ed ancora: “Ma che meraviglie!”, “Bellezze infinite”, “Dee stupende”, “Tantissimi auguri a voi per questo 2020 scoppiettante”. Alcune settimane fa Le Donatella avevano rivelato un dettaglio particolare della loro vita: “Abbiamo ricevuto proposte indecenti, ci hanno chiesto di fare sesso a tre e orge. Abbiamo anche ricevuto foto oscene via social e abbiamo subito bloccato”. Ed a proposito dell’eventuale scambio di fidanzati, avevano detto: “L’abbiamo fatto la stessa sera, senza saperlo, con due ragazzi che erano amici. Ce lo siamo dette il giorno dopo. Però non ci siamo mai scambiate i fidanzati, anzi in fatto di uomini abbiamo gusti molto diversi”. E su Fabrizio Corona, Silvia aveva rivelato: “È una persona molto seria che si pone degli obiettivi e riesce a portarli a termine”.

