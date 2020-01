L’ex protagonista del ‘Grande Fratello’ del 2007, Melita Toniolo, è di una bellezza unica e sui social è diventata una vera e propria regina. Spesso delizia i suoi fan con scatti meravigliosi che lasciano tutti a bocca aperta. Già l’ultimo giorno dell’anno aveva proposto una sua immagine decisamente ‘hot’ con un body a rete che faceva vedere tutto. Soltanto una mano copriva il suo meraviglioso décolleté.

Nelle ultime ore ha deciso di osare ancora e mettere a dura prova i cuori dei suoi ammiratori. Si è infatti immortalata in costume e, oltre al suo sguardo ammiccante e sensuale, ha messo in mostra un dettaglio molto interessante. Gli utenti hanno avuto poco spazio da dedicare all’immaginazione, anche perché la visione celestiale era più che chiara. Andiamo a vedere cosa ha immortalato in particolare. (Continua dopo la foto)

















In evidenza c’è infatti il suo spettacolare lato B, che lo si può ammirare nitidamente. In pochissime ore il suo post ha collezionato oltre 25.300 like, a testimonianza del fatto che sia stato apprezzato non poco. Nella didascalia a corredo dell’immagine ha scritto ironicamente: “Tutti al caldo tranne io che sto a Treviso dove ci sono -484959 gradi…”. Le reazioni dei suoi follower sono state entusiastiche. I commenti sono infatti arrivati a decine. (Continua dopo la foto)























“Lo sguardo che stende”, “Ci scaldi tu”, “Stupenda ragazza”, “Bellissima che sei”, “E tu così ci fai morire, mamma mia che spettacolo…”, “Irresistibile bellezza”, “Veramente stupenda”, “A me il caldo lo fa venire il tuo lato B. Sempre stato uno dei top”, “Bellissima e bellissimo il tuo lato B”, i commenti più significativi. (Continua dopo la foto)

Melita Toniolo è diventata celebre per aver partecipato al Grande Fratello. Durante la sua permanenza nella casa la ragazza ha perso la testa per un concorrente: Alessandro Tersigni, vigile del fuoco. La loro love story è continuata anche dopo la fine del reality per qualche anno. Poi i due si sono lasciati: i troppi impegni lavorativi li tenevano troppo spesso lontani e la loro relazione ha iniziato a logorarsi. Per Melita, però, la fine di quella storia è stata un trauma. Almeno all’inizio. Oggi Melita è una donna felice e una mamma speciale del piccolo Daniel. La Toniolo ha ritrovato la serenità in amore grazie ad Andrea Viganò, milanese, classe 1978, comico, più noto con il suo nome d’arte, “Pistillo”.

