“Scusate”. Cristina D’Avena, gaffe in diretta. Fioccano critiche da tutte le parti

Momento difficile per l’artista Cristina D’Avena, la quale è finita al centro delle polemiche per ciò che è stato detto durante il suo concerto a Cerveteri. Un componente del gruppo ‘Gem Boy’, Carlo Sagradini, conosciuto come CarlettoFX, si è lasciato andare ad una battuta sessista che ha offeso Vladimir Luxuria: “Luxuria è invidiosa di Lady Oscar perché ha la spada più lunga della sua”. E la cantante bolognese si è quindi scusata per l’accaduto.

Intervistata dall’Adnkronos, ha affermato: “Chiedo scusa a Vladimir per la battuta infelice di Carlo del tutto estemporanea che mi ha lasciata interdetta e dalla quale mi dissocio totalmente. Conosco e stimo Vladimir Luxuria, la contatterò personalmente! Una battuta estremamente infelice ed estemporanea perché nei miei show abbiamo una scaletta musicale ma non un copione, e quando l’ho sentito pronunciare quella frase, sono rimasta basita e l’ho guardato malissimo…”. (Continua dopo la foto)

















Cristina si è letteralmente infuriata, anche perché a seguire lo spettacolo c’era Olimpia, una ragazza di 17 anni che sta cambiando genere: “Ho interrotto lo show, Carlo ha chiesto scusa e io ho parlato scusandomi pubblicamente per quella battuta infelice, un vero scivolone! Tutti conoscono le mie posizioni sui gay: io ho sempre difeso la comunità, amo il mondo gay, vado alle loro manifestazioni, ho cantato la sigla del Pride a Padova e sono molto amata da loro perché le mie canzoni sono colorate e piene di personaggi che giocano con i travestimenti”. (Continua dopo la foto)























Ed ancora: “Ho anche rapporti personali con ragazzi che hanno fatto percorsi come quelli di Olimpia, che alla fine del concerto è venuta nel backstage e abbiamo parlato”. L’interprete delle sigle dei cartoni animati ha confessato di essersi davvero molto arrabbiata con CarlettoFX ed ha comunicato che non permetterà mai più che possa accadere un episodio simile. (Continua dopo la foto)

“Mi sono molto arrabbiata con Carlo e lo avverto: ‘Non fare mai più una battuta del genere perché la prossima volta ti butto giù dal palco”, ha concluso la donna all’agenzia di stampa giornalistica. D’Avena, classe 1964, nello scorso Festival di Sanremo è stata ospite della quarta serata duettando con Shade e Federica Carta con il brano ‘Senza farlo apposta’. L’8 marzo scorso ha pubblicato una nuova canzone, ‘Centouno Dalmation Street’.

