“Non se n’è resa conto”. Serena Enardu e Pago, Miriana Trevisan finalmente parla

La showgirl Miriana Trevisan è stata ed è tuttora apprezzata notevolmente dagli italiani. Negli ultimi giorni sono uscite fuori diverse voci sulla sua vita sentimentale, infatti c’è chi ipotizza un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito Pago, il quale si è ormai separato definitivamente da Serena Enardu dopo l’esperienza a ‘Temptation Island Vip’. Dall’unione tra Miriana e Pago è nato il figlio Nicola. L’ex moglie del cantante ha rotto il silenzio ed ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’.

La fine della storia d'amore tra Serena e l'artista era già stata calcolata dalla showgirl: "Era da un anno prima della trasmissione che avevo intuito la crisi. Nel programma ho visto Pago ferito, nervoso, non ha mai recitato". E sulla Enardu ha dichiarato: "Non metto in dubbio la sua confusione e sofferenza, ma doveva frenarsi. Non si è resa conto di chi c'era dall'altra parte dell'isola e chi guardava da casa. Io non mi sarei mai permessa di avere un atteggiamento simile".

















Dunque, l'ex valletta di 'Non è la Rai' ha stigmatizzato il comportamento della donna, ma ha anche aggiunto di essere assolutamente contraria agli insulti ricevuti sui social da Serena: "Da donna non mi sono piaciute le offese sul suo conto alla fine della trasmissione". Come abbiamo detto poco fa, c'è chi sta sognando una reunion tra la Trevisan e Pacifico Settembre e lei ha risposto anche a questa domanda in modo chiaro e trasparente.























"Sì, è stato molto romantico, ma non è così. Forse siamo davvero così adulti per pensare ad una cosa simile", ha affermato al settimanale diretto da Alfonso Signorini. La Trevisan è stata netta: tra di loro c'è un ottimo rapporto, una buona amicizia, ma non potrà più esserci dell'altro. I fan dell'ex coppia dovranno farsene una ragione. Ovviamente il mantenimento di un buon legame è necessario anche per crescere nel migliore dei modi il loro figlio.

Nel recente passato, Miriana aveva parlato così della Enardu: “Non ho mai avuto l’occasione di conoscerla. Lei vive in Sardegna e quando Nicola andava lì, dal padre, io non partivo con lui. L’ho incrociata solo una volta in aeroporto. Mio figlio mi diceva che Serena era dolcissima e stupenda. Mi bastava sapere che mio figlio stava bene. A livello professionale, la 47enne napoletana ha pubblicato il 4 aprile scorso il suo primo romanzo, ‘La donna bonsai’, edito da ‘Baldini&Castoldi’.

