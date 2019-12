Erano una coppia perfetta poi l’idillio si è spezzato e Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti si sono lasciati. Sembra ormai un’eternità ma il cantante romano e la modella, dopo 10 anni d’amore e due figli, si sono detti addio la scorsa estate. Poco dopo lei è stata pizzicata con la sua nuova fiamma Charley Vezza. Più volte i fan hanno sperato in un ritorno di fiamma ma quel ritorno di fiamma non è mai arrivato. Però qualcosa è successo tra i due. È scattata di nuovo l’armonia.

Nonostante la fine del matrimonio, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli continuano a essere in buoni rapporti. Tra loro tutto è filato liscio anche durante le feste, i due si sono persino incontrati. Ovviamente lo hanno fatto per il bene dei figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio rispettivamente di 8 e 5 anni. Ma chi ha detto che tra loro c'è tutta questa armonia e serenità? Indovinate un po'… È stato scritto su Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini (che ne sa una più del diavolo).

















"Fine anno sereno per Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli che, nonostante la fine del loro matrimonio, continuano a vedersi in armonia per il bene dei figli", si legge su Chi. Il che significa che Eros Ramazzotti e Marica si sono visti durante le feste. Ovviamente tra i due non c'è nulla se non il desiderio di non far pesare la loro decisione sull'equilibrio dei loro bimbi. Anche perché Marica Pallegrinelli, ormai, ha il cuore impegnato.















Ormai il posto di Eros Ramazzotti nel cuore di Marica è stato preso da Charley Vezza. Le strade della modella e del cantante si sono divise ma tra i due c'è ancora stima e voglia di far vivere in serenità i figli. Di recente, poi, Marica Pellegrinelli e Charley Vezza si sono mostrati insieme pure sui social. Considerando che si tratta di persone molto riservate, questa dei social è proprio una "bomba"… E invece Eros? Vediamo che si dice di lui.









“Si mormora che anche per Eros sia un periodo sereno e ricco di novità – si legge su Chi – Si dice che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno di fiamma con una persona con cui in passato aveva avuto una intensa relazione”. Insomma, anche Eros ha trovato la pace dei sensi in amore? Sembrerebbe di sì. Per ora, però, sono solo indiscrezioni. Vogliamo le prove! E voi?

