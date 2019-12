“E voi cosa indossate?”. Francesca Cipriani saluta il 2019 ‘a modo suo’ (e manda fuori di testa)

Fine 2019 bollente per Francesca Cipriani, che per l’ultimo dell’anno ha voluto deliziare i suoi fan con uno scatto super hot. L’ex pupa de La pupa e il secchione ha pubblicato una foto in cui posa con un completino intimo bianco, succinto, che mette in mostra le sue generosissime curve.

“Siete pronti per Capodanno? Che intimo indosserete?”, chiede Francesca Cipriani ai suoi follower, e ovviamente arriva una pioggia di commenti. L’ex gieffina si mostra in tutta la sua bellezza, con mutandine e reggiseno, una vestaglia rossa e si guarda maliziosa dal riflesso dello specchio. La showgirl forse più esplosiva della televisione italiana non ha mai nascosto di aver fatto ricordo alla chirurgia plastica e non perde occasione di mostrare le sue curve pazzesche. (Continua a leggere dopo la foto)

















Non è certo una che si nasconde. Anzi, è una che ama mettersi in mostra. E soprattutto ama mettere in mostra il suo seno del quale va fierissima. Un seno enorme, taglia ottava. Che ha aumentato più volte. “Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo”. Insomma, è davvero da mozzare il fiato. Sono in tantissimi ad aver commentato la foto. (Continua a leggere dopo la foto)















“A mio modesto parere sei una donna meravigliosa quando sei senza trucco. Rimango ad osservarti in tutta la tua bellezza”; “Sublime”; “Sei una sexy segretaria”; “Hai un sorriso che illumina le mie giornate”. “Francesca sei una ragazza dolce non dico per piaggeria lo sei mi rispondi quasi sempre sei carinissima sei una delle poche che risponde sembri un po’ svampita ma non sei? sei molto intelligente e di carattere”, scrive ancora una fan della Cipriani. La scorsa settimana la showgirl aveva regalato una foto da Babbo Natale che aveva lasciato i suoi fan senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)









La coscia in bella mostra, la bella giarrettiera nera, le calze e un reggiseno che mette in evidenza il prosperoso seno. Una Francesca Cipriani da mozzare il fiato. Sono in tantissimi ad aver commentato la foto e a complimentarsi con la showgirl conosciuta per aver partecipato a ‘La pupa e il secchione’ e Il Grande Fratello.

Tutti nudi. Chiara Ferragni e Fedez salutano il 2019 con una foto (molto) audace