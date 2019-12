“È andata così…”. Pago si lascia andare: “Avrei voluto diversamente”

A partire dall’8 gennaio 2020 Pacifico Settembre, da tutti conosciuto come Pago, entrerà a far parte della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Ma a poche ore dall’arrivo del nuovo anno, il cantante ha voluto tracciare un suo bilancio personale sul 2019. L’anno che sta per volgere alla conclusione lo ha portato a separarsi con Serena Enardu, dopo l’esperienza a ‘Temptation Island Vip’.

L'artista ha iniziato così il suo post su Instagram: "Eccoci arrivati…alla fine dell'anno, dico. Tiriamo le somme come fanno tutti? Potrei dire così tante cose…forse come ogni anno da quando sono nato? Può darsi visto che le cose cambiano continuamente, ma di sicuro non dirò mai 'FINALMENTE'… perché è sempre un anno che se ne va, nel bene e nel male, un anno che non potrai mai più recuperare…".

















Il prossimo protagonista del 'GF Vip' ha continuato dicendo: "Perché c'è sempre qualcosa da recuperare e anche se un anno non è una vita, come nella vita avrei voluto che certe cose fossero andate diversamente, sarebbe cambiato qualcosa? Magari no, però il dubbio me lo metto…intanto…non sarà mai abbastanza per l'affetto dimostrato e faccio gli auguri di buon 2020 a voi tutti e alla mia meravigliosa famiglia".























L'intervento si è concluso con una dedica speciale a suo figlio Nicola, concepito con Miriana Trevisan: "Soprattutto a lui, Nicola, lui che per me è ogni secondo, ogni giorno, ogni anno…la mia vita…E questo non si può cambiare!". Lo scatto in pochissime ore ha collezionato già oltre 6.300 like. Decine i commenti postati dai suoi fan, che gli hanno augurato un buon 2020.

“Auguri Pago, ti auguro tu possa avere un amore vero ed una donna meravigliosa”, “Che sia un anno top per te”, “Buon 2o20, che questo nuovo anno ti porti tutto ciò che desideri e tanta felicità. Auguri anche al tuo tesoro Nicola”, “Sei un grande”. Ed ancora: “Come sempre dimostri la tua intelligenza. Tanti auguri a te e a tuo figlio”, “Dai, che comincia una nuova avventura per te”. Poche ore fa, la sua ex Enardu ha scherzato ed ha annunciato che avrebbe passato proprio con ‘lui’ il Capodanno. Ma quel lui non era una persona fisica, bensì il termosifone che le permetterà di non subire troppo il freddo e di riscaldarsi in attesa dell’anno che sta per arrivare.

