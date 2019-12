Completamente nuda. Lorella Boccia esagera ed è subito delirio: “Un sogno”

Negli ultimi giorni sono circolate su di lei alcune voci che parlavano di una sua possibile gravidanza, ma la bellissima ballerina e conduttrice televisiva Lorella Boccia non ha confermato. Nelle ultime ore è tornata a catturare l’attenzione di tutti con un post pubblicato su Instagram che ha mandato in tilt i suoi fan. Rimasti praticamente a bocca spalancata.

La giovane ha infatti preso una decisione ‘hot’: via tutti i vestiti. Lorella si è infatti immortalata completamente nuda ed a coprire il suo spettacolare décolleté ci hanno pensato le sue braccia. Lo sguardo sexy rivolto verso l’obiettivo ha reso l’immagine ancora più accattivante. Nella didascalia che ha accompagnato la foto ‘bollente’ ha semplicemente scritto: “Ricordati di splendere”. (Continua dopo la foto)

















Un altro elemento decisamente molto interessante è rappresentato dai suoi fantastici e lunghissimi capelli, molto apprezzati dai suoi ammiratori. Nonostante abbia cercato di coprire del tutto il suo seno, una sua parte si intravede e ciò ha surriscaldato ancora di più l’atmosfera degli utenti. I quali hanno dato vita a numerosi commenti entusiastici. (Continua dopo la foto)























Il post ha raccolto più di 28.800 like. Questi i messaggi lasciati dai suoi fan sul suo profilo ufficiale: “Sei la bellezza divina fatta persona”, “Splendore”, “Ma la meraviglia? Ne vogliamo parlareeee…sempre la più bella Lorella”, “Qua c’è dello spettacolo”, “Troppo sexy”, “Sei fantastica”, “Che bella donna che sei”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Ricordati di splendere ✨ Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella) in data: 30 Dic 2019 alle ore 5:04 PST

Ed altri ancora: “Favolosa principessa”, “Divina e sexy”, “Un sogno”, “Una bellezza unica ed una ballerina fantastica!”, “Incanto”, “Magnifica”, “Tu sei uno splendore nato”, “Tu lo fai sempre”, “E tu splendi come il sole”. Nell’ultimo periodo erano circolate alcune voci su di lei che la vedevano come possibile protagonista del prossimo Festival di Sanremo. Ecco come aveva risposto: “Smentisco i gossip: Sanremo lo guarderò in tv, anche se il Festival resta il sogno di tutti i conduttori. Io devo ancora fare gavetta. Poi si vedrà. Come si dice a Napoli: “Stamm’ tutt’ sott’o cielo”. Lorella, classe 1991, si è sposata lo scorso primo giugno a Roma con il cugino del tentatore Gianmaria Gerolin, Niccolò Presta. Il papà della giovane non è riuscito a portarla all’altare, essendo deceduto. Nello scorso mese di ottobre, i neo sposi hanno subito un’aggressione e sono stati minacciati con un coltello e derubati.

