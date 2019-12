“Altro che Belen”. Pamela Prati mostra la sua farfalla, i commenti fioccano

Pamela Prati non la smette di stupire. La 61enne sarda, che si lascia alle spalle un chiacchierato 2019, che l’ha vista al centro di uno scandalo mediatico senza precedenti per via delle finte nozze con Mark Caltagirone, ha pubblicato una foto molto sexy. Make up marcato e mini abito per la showgirl stella del Bagaglino. Il mini abito nero di paillettes lascia bene in mostra il décolleté sbalorditivo e le gambe lunghe e sinuose.

A rendere tutto ancora più peccaminoso il fatto che la collana indossata dalla soubrette finisca proprio in mezzo ai due seni. Il ciondolino di una farfallina birichina, diciamo. Si tratta di un outfit elegante, quanto malizioso, scelto per un evento. Finora oltre mille mi piace e decine di complimenti. «Sei fantastica! Sei perfetta in tutto quello che indossi. Sei sei sei il top!», ha scritto un utente in basso al post. «A bellaaa», ha aggiunto un fan. «Sei meravigliosa, che classe!», ha chiosato un altro. Continua dopo la foto

















Le novità per Pamela Prati non mancheranno. La showgirl avrebbe deciso di raccontare la sua vita in un libro, in cui probabilmente parlerà anche di Mark Caltagirone, delle ex socie Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. A lanciare l’indiscrezione dell’autobiografia il sito Dagospia, che ha indicato come titolo provvisorio il seguente: “Come una carezza La vita, l’amore, il tradimento e il diritto alla felicità”. Continua dopo la foto















Nell’estratto dell’introduzione del volume si legge: «Voglio raccontare, in questo libro, la vita di una donna fragile e forte, che è caduta tante volte ma altrettante si è rialzata». A distanza di qualche mese Pamela Prati ha ripreso a pubblicare scatti sul suo profilo Instagram, a riprendere in mano la sua vita spensieratamente, come se nulla fosse accaduto. Continua dopo la foto











La bellissima Pamela inizia la carriera tra gli anni ’70 e ’80, specialmente come modella e fotomodella. Nel 1985 conosce Richard Gere, con il quale ha una breve relazione. La vera svolta della Prati sarà grazie al Bagaglino e a Pierfrancesco Pingitore. Il direttore della compagnia l’ha scelta come soubrette e primadonna, storica l’accoppiata insieme a Valeria Marini.

