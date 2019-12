La sexy conduttrice ed opinionista tv Eva Henger sta condividendo con i suoi fan le fantastiche vacanze a Sharm-el-Sheikh. Nei giorni scorsi ha postato diversi scatti in lingerie, che hanno messo in evidenza tutto il suo fisico. Décolleté e lato B sono stati i grandi protagonisti, tra l’entusiasmo generale scaturito in rete. Ed adesso ha voluto nuovamente offrire ai suoi seguaci un altro scatto particolarmente ‘hot’.

Gli oltre 700 mila follower della donna hanno potuto godersi Eva in costume, su una spiaggia della città egiziana. La sua didascalia ha posto l’accento su un dettaglio: “Il tramonto dell’Africa è una cosa inspiegabile, la luce, il calore, l’atmosfera…magica, unica. Non esiste il tempo. Tutto lì, nell’attimo”. Ma i suoi fan non si sono affatto concentrati sul pur meraviglioso tramonto, ma bensì su un’altra cosa molto più interessante. (Continua dopo la foto)

















Sono state le sue curve mozzafiato a regnare sovrane. Infatti, la Henger si è immortalata di spalle sulla spiaggia e dunque, oltre a mostrare fiera il suo bel tatuaggio, gli utenti sono rimasti incantati dal suo lato B da sogno. Nessuno è riuscito a notare altro, gli occhi sono rimasti fissi lì. Impossibile non guardare così tanta bellezza. (Continua dopo la foto)























La sua immagine ha collezionato oltre 18.200 like ed una miriade di commenti. Ecco i più significativi: “Sei bellissima Eva! Hai un corpo meraviglioso”, “Ciao Eva, che bel mare e che bel tramonto! Il sole illumina la tua schiena ed il tuo lato B…da sballo! Sei magnifica, ti adoro”, “Sei tu che fermi il tempo!”, “Dammi il numero del tuo carrozziere”, “Complimenti, sei uno spettacolo di donna molto sensuale e affascinante”, “Altro che tramonto dell’Africa, questa è l’alba del paradiso!”. (Continua dopo la foto)

Questi momenti di relax seguono un periodo molto negativo per l’ex attrice di film a luci rosse. Infatti, la figlia Mercedesz aveva annunciato qualche settimana fa la volontà di non vederla più a causa delle vicissitudini legate al suo padre biologico: “L’ho difesa per ventotto anni. Se pensa questo per me è l’ennesima delusione. Al contrario di quello che dice lei non volevo sporcare la memoria di mio padre. i dispiace che abbia reagito così, che vada fiera delle sue parole contro di me. In questo periodo non la voglio proprio vedere”. Vedremo se nel 2020 i loro rapporti potranno ricucirsi o se il gelo tra mamma e figlia resterà tale.

