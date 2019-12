“Hai vinto tu”. Wanda Nara, fuori il lato b sulla sabbia delle Maldive

Per festeggiare le vacanze natalizie e la fine dell’anno, le mete tra i vip sono state davvero variegate. C’è chi ha scelto un caminetto e le Dolomiti e chi invece è migrato verso luoghi più caldi. È questo il caso della bellissima Wanda Nara, una delle donne più amate e desiderate dagli uomini. Questo perché Wanda sa come lasciare tutti senza fiato. La bellissima moglie di Icardi colpisce ancora e si dedica una piena cura di bellezza prima di rituffarsi nello stress lavorativo, che la vedrà opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini.

Dire che di Wanda colpisca la bravura significherebbe mentire spudoratamente. Non è certo quello che risalta o fa risaltare di se stessa. Accade perché è indiscutibilmente una donna che si lascia guardare e osservare nel dettaglio, e le sue foto sono sempre pensate per un’esplorazione specifica; questo solo dopo aver goduto di un primo piano davvero sconvolgente. La bella bionda argentina infatti, spesso e volentieri riesce a lasciare i fan senza parole con foto e video che spesso pubblica sui social. Anche poche ore fa infatti è riuscita a fare la stessa cosa. Continua dopo la foto.

















Sappiamo benissimo dove si trova. La giovane moglie di Icardi non è certamente partita da sola, ma con l’intera famiglia. Questo non significa che non stia ritagliando del tempo per prendersi cura di se stessa e tornare con il sole delle Maldive ben impresso sulla sua pelle. I selfie sono davvero loquaci e fanno trapelare la dimensione rilassante che Wanda si è regalata per festeggiare al meglio questa fine dell’anno. L’ argentina si è ripresa dall’alto scattandosi una foto, ma i fan oltre al suo viso, ha notato qualcosa. Come sempre, le foto di Wanda vanno esplorate bene, millimetro dopo millimetro. Continua dopo la foto e il post.















Visualizza questo post su Instagram 💜🇲🇻 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 28 Dic 2019 alle ore 5:07 PST

Forse non si è mai vista così, oppure si è vista, ma l’inquadratura ha fatto decisamente il suo dovere. “Ci piantiamo l’ombrellone”, “Hai vinto tu”, sono solo due tra i commenti alla foto. Wanda Nara si trova alle Maldive con Mauro Icardi e i figli al seguito. La location scelta per queste vacanze di Natale e Capodanno 2019 è il Baglioni Resort Maldives: posto molto amato dai vip e, a quanto pare, anche molto costoso. Per Wanda, questo momento di relax è decisivo perché andrà incontro a un anno molto impegnativo, che la vedrà come opinionista del GF Vip. La sua presenza durante il programma televisivo farà sicuramente discutere e Wanda vuole prepararsi al meglio quando incontrerà il suo pubblico. Continua dopo la foto e il post.









Visualizza questo post su Instagram Giornata bellísima Maldive 🇲🇻 @baglioniresortmaldives #supplied Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 29 Dic 2019 alle ore 5:46 PST



Wanda si stende sul lettino della spiaggia e, con un costume strettissimo, mostra il lato B che di sicuro avrà fatto girare la testa a tutti. Qualcuno, però, tra gli utenti, ha notato che il sole sta già facendo effetto. Si nota già, in effetti, una differenza tra le pelle arrossata e quella bianca che il sole non ha ancora colpito. Sicuramente Wanda saprà proteggere il suo lato B, così come ha saputo affrontare un momento molto delicato per il marito. In qualità di sua procuratrice e in merito al passaggio di Icardi dall’Inter al Psg ha dichiarato: “Da procuratrice sono riuscita a fare il meglio, senza tradire né la maggioranza dei tifosi che lo amano né l’Inter”. Userà la crema, ne siamo certi.

