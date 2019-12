Chiara Ferragni, l’outfit per le vacanze invernali è pazzesco (e super lusso): ecco quando costa

Tra i tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che ogni inverno scelgono il Trentino per trascorrere le feste, quest’anno ci sono anche Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e la influencer da qualche giorno sono in val Rendena con parenti e amici e non hanno mancato di diffondere sui social alcune immagini delle loro vacanze, sullo sfondo delle Dolomiti di Brenta innevate.

Chiara Ferragni è una delle più famose, più seguite e più influenti fashion blogger. Icona di stile e moda e fonte di ispirazione per molte ragazze e donne, Chiara Ferragni ha saputo trasformare la sua passione in un vero e proprio lavoro. Nota anche come "BlondeSalad" dal nome del suo blog, Chiara è sempre precisa ed impeccabile. La vacanza è extra lusso e in famiglia a Madonna di Campiglio. I due la raccontano sui loro profili social, condividendo con i milioni di follower tante foto e video sui social.

















I Ferragnez non badano a spese. Per il Natate 2019 scelgono il meraviglioso Lefay Resort & Spa Dolomiti, una perla della località glamour del Trentino Alto Adige. È uno dei più bei resort del comprensorio del parco naturale Adamello Brenta, pensato per soddisfare ogni esigenza degli ospiti con un servizio di prima classe.















Anche per gli outfit Chiara Ferragni non ha badato a spese. Sulla neve l'influencer indossa piumini Moncler e Prada da oltre mille euro. I maglioni sono quelli in cachemire della sua collezione. Prezzo al pubblico da 375 euro. Poi ci sono i Chanel da oltre 300 euro, i doposcì Fendi da 850 euro, gli occhiali da sole Celine da quasi 300 euro e con Ski Goggles di Prada da 320 euro. Per la sera ha optato per un minidress Retrofete da oltre 500 euro a quello nero e gold di Celine da ben 2.850 euro. Per un totale di oltre 16mila euro.









Il 24 dicembre, dopo una succulenta cena in hotel, è stato il momento di scartare i regali attorno al tavolo. Preziosissimo quello di Fedez per la moglie, che sotto l’albero ha trovato un meraviglioso anello. A mezzanotte è stato il momento di scartare i regali attorno al tavolo, il preziosissimo quello di Fedez per la moglie, che sotto l’albero ha trovato un meraviglioso anello di un noto brand di gioielleria.

