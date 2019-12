Emily Ratajkowsky, una foto scatena la gelosia dei fan: l’abbraccio è dolcissimo

Pensare che Emily Ratajkowski è famosa da relativamente pochi anni. Eppure il suo nome è ormai ovunque. Ha esordito nel mondo della monda nel 2015, quando sfilò alla settimana della moda di New York per Marc Jacobs, poi a quella di Parigi per Miu Miu e a Milano per Bottega Veneta, Dolce & Gabbana e Versace. Da 4 anni a questa parte la vita di Emily è cambiata completamente e oggi lei è una delle donne più desiderate e seguite del mondo.

Emily Ratajkowski è la modella attrice statunitense conosciuta in tutto il mondo. Classe 1991 e una bellezza fuori dal comune. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziato come comparsa nel videoclip di Robin Thicke, Blurred Lines, e nel corso del tempo ha subito diversi cambiamenti. Prima ha provato a lavorare come attrice, ma la sua vera strada si è rivelata solo nel 2015 quando è diventata una top model di fama internazionale. Continua dopo la foto.

















La sua popolarità prosegue anche sui social e in particolare su Instagram, dove si classifica come una vera e propria influencer con un seguito di follower che farebbe invidia a chiunque altra, persino la Ferragni. I suoi fan vengono sempre omaggiati con particolari scatti che nulla tolgono all’arte. Il profilo Instagram della bellissima Emily è probabilmente uno di quelli più seguiti, tant’è che conta fino a 25 milioni di followers. Non c’è da stupirsi, perché basta semplicemente dare un’occhiata al suo profilo per posizionarla in cima alle proprie preferenze. Continua dopo la foto.















Appare sempre consapevole del proprio fascino e della propria bellezza, che non sconfina quasi mai negli eccessi. Le linee sono sempre morbide e la luce riesce sempre a modulare i dettagli con un sofisticato gioco di chiaroscuri. Le foto sono strategicamente pensate per colpire nel segno e imprimersi nella memoria. Un esempio è proprio quello di qualche ora fa. Sono tutti impazziti per il suo ultimo post da capogiro.L’ultima foto di Emily Ratajkowski ha lasciato tutti senza fiato. Ha deciso di pubblicarne una ancora più hot in cui. questa volta, è in compagnia di un amico molto speciale. Continua dopo la foto e il post.









Nel suo ultimo scatto la vediamo nel suo letto con in braccio un bel pastore tedesco, fedele compagno di vita. Ma è nuda? Pare di si, e in ogni caso nulla è volgare. La sua disinvolta bellezza viene sempre sottolineata da uno sguardo profondo, tipico della donna che sa cosa vuole. I commenti dicono tutto e confermano il successo domenicale: “Cane fortunato”; “OH MIO DIO, stupenda!”; “Vorrei essere il cane”; “Bello il cane, ma preferivo senza”. Non rimane che seguirla e prendere qualche spunto per stupire il proprio partner, per un mix unico di sensualità e dolcezza.

