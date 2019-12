“Bacio!”. Uomini e Donne, Carlo Pietropoli non si nasconde con lei: urla e caos in studio

Le nuove anticipazioni del Trono Classico rivelano una chicca niente male. Durante la registrazione, le corteggiatrici di Carlo Pietropoli hanno stupito tutti. Con l’esterna trascorsa insieme a Marika, il tronista sembra aver preso una direzione. Ha spiegato quanto si siano trovati bene, ma non è potuto mancare il colpo di scena. Finisce alla gogna Marianna, presa di mira da Marika. Ovviamente in studio è scoppiato il delirio.

Secondo Marika, Marianna sarebbe una ragazza a cui piace vantarsi. Per esempio avrebbe parlato di un suo viaggio a Dubai oppure di alcuni flirt con ragazzi di cui non sono stati fatti nomi, ma potrebbero essere personaggi famosi. Marianna si è difesa raccontando che lavora da quando ha 12 anni e per questo può permettersi di andare in viaggio a Dubai quando le pare e piace. La discussione fra le due è proseguita fino a quando proprio Carlo le ha interrotte. Continua dopo la foto.

















Carlo ha ritenuto opportuno intervenire. Pare non gradire il tenore delle argomentazioni, perché vorrebbe che l'attenzione venisse spostata su altro. Ad esempio, ha ritenuto importante chiarire il motivo dei toni non troppo carini, utilizzati nei confronti di Chiara e Bruna. Non solo si è scusato, ma ha spiegato che in realtà non rientra nel suo modo di essere porsi in quel modo. Ricordiamo che il tronista ha litigato con Chiara in esterna perché non gli è piaciuto il suo dire di non dare importanza al bacio. Si è sentito offeso e ha accusato a sua volta, per difendere la sua virilità. Ma si è pentito di aver agito in quel modo. Continua dopo la foto.















Ha così iniziato ad accusare la corteggiatrice di avere poco carattere e di essere una mezza donna. Chiedere scusa, pubblicamente, è stato un gesto importante che verrà preso in considerazione. Le anticipazioni di Uomini e Donne non smettono di stupire, e ci si riferisce anche all'esterna con Cecilia Zagarrigo. Carlo ha dichiarato di essere soddisfatto di ciò che sta costruendo con Cecilia, che è altrettanto contenta del loro percorso. Non poteva mancare il bacio e questo sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda Sara, la nuova tronista? Novità anche per lei. Continua dopo la foto.









Il pubblico non ha avuto modo di seguire la messa in onda che riguarderebbe la nuova tronista Sara, ma si sa che è uscita con Sonny, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche. L’esterna è andata molto bene ed è stato proprio lui a fornire i dettagli. Come spiegato nelle anticipazioni del Vicolo delle News, Sara sembra sia rimasta molto colpita anche da Giuseppe. Queste sono solo le anticipazioni di puntate che rivelano essere davvero imperdibili. Non rimane che seguire come procederanno i nostri tronisti durante la ricerca di un vero amore.

