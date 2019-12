“Illegale!”. Wanda Nara da togliere il fiato, lo scatto in vacanza non è per deboli di cuore

Vacanze diverse anche per la bellissima Wanda Nara. Una buona occasione per staccare da tutto e andare in vacanza con la famiglia. Wanda e Mauro Icardi hanno scelto le spiagge bianche delle Maldive e tanto sole, posto che anche da quelle parti non sono mancati giorni di pioggia. Le Maldive rimangono pur sempre un paradiso naturale dove godersi diversi giorni di sole, e Wanda punta tutto sul sano relax, prima di tornare al lavoro tra Italia e Francia.

Ogni giorno Wanda Nara non perde occasione di documentare la sua vacanza su Instagram e condivide con i suoi oltre 5 milioni di followers diversi momenti di questa nuova avventura giocata tra sole e pioggia. Tra uno scatto di famiglia e l’altro, Wanda stupisce i suoi ammiratori con delle foto un “piccanti”. Infatti, è di poche ora fa un suo selfie in costume. Ovviamente ha lasciato tutti senza parole. La showgirl si è voluta scattare una foto in spiaggia, regalando un panorama stupendo ai suoi followers. Il suo generoso décolleté riempe tutto il primo piano e ovviamente non è possibile non notarlo. Continua dopo la foto.

















Non può mancare il micro bikini colorato, pensato proprio per risaltare le curve mozzafiato. Tutto viene accompagnato da un’espressione e una posa “provocante”, che rendono l’intera immagine unica nel suo genere. Non potevano mancare i commenti da parte dei follower. Tantissimi sono i messaggi ricevuti da Wanda Nara su Instagram dopo il suo selfie “bollente”. Un fan monello le ha scritto: «Ottima posizione» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Una bellezza tutta argentina!» Un follower, completamente rapito dal suo “davanzale”, ha usato un’unica parola per descriverla: «Che mammelle» e un altro ha aggiunto: «Mi è venuta tanta voglia di un bel latte di cocco». Un ammiratore romanticamente le ha scritto: «Sei una bellezza di emozioni». Infine, in molte le hanno detto: «Sei illegale!». Continua dopo la foto e il post.















Visualizza questo post su Instagram 💜🇲🇻 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 28 Dic 2019 alle ore 5:07 PST

Wanda Nara ha sempre voluto dedicare ai suoi follower dei selfie davvero indimenticabili. Nonostante sia solita farlo, continua a lasciare senza parole. La moglie e agente di Mauro Icardi è sempre più la regina di Instagram. La bella argentina è costantemente presente sul famoso social network, sia nelle Stories che nei post. Sempre in posa, da sola, con Icardi o con i suoi cinque bambini; a Milano e a Parigi, dove la sua dolce metà si è trasferito in estate per vestire la maglia del PSG. Insomma, un vero e proprio mix di bellezza, lusso e anche dolcezza. Quasi sei milioni di follower e like a valanga: ormai di lei non si può più fare a meno. Vediamo insieme quali sono le sue foto più belle pubblicate su Instagram. Continua dopo la foto.









Ma la famiglia Icardi non è la sola ad aver scelto le Maldive come meta natalizia. Anche Francesco Totti e la famiglia si sono concessi una settimana di pace e riposo nel Resort Baglioni, una location da sogno a cinque stelle immerso nella bellezza della natura tropicale è dotato di ogni comfort. Un soggiorno indimenticabile tra relax e sport per l’ex capitano giallorosso che festeggerà il capodanno al caldo. Probabilmente Mauro Icardi e Wanda Nara si uniranno ai festeggiamenti.

“Vogliamo la verità!”. Paola Caruso, clamoroso ritorno di fiamma: spuntano le prove