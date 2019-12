Che fine ha fatto Giulia Calcaterra? Dopo L’Isola dei famosi, la ex velina è sparita dalla tv. La sua vita oggi

La showgirl Giulia Calcaterra è ormai lontana dai riflettori da diverso tempo. La ricorderete soprattutto per essere stata la velina di ‘Striscia la Notizia’ e per aver partecipato nel 2017 a ‘L’isola dei famosi’. In quest’ultima esperienza aveva dato vita a diversi litigi e scontri con Raz Degan per via dei rispettivi caratteri forti che non permettevano di raggiungere un punto di incontro. Ma adesso che fine ha fatto la giovane?

Sul profilo Instagram, dove è molto seguita, ha innanzitutto svelato di non avere più alcun rapporto con l'ex collega del tg satirico di Canale 5, Alessia Reato. Ad una domanda di un fan, che le aveva chiesto se fossero ancora amiche, lei aveva risposto con un ironico: "Io e chi?". Ma andiamo adesso a conoscere i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare il mondo della televisione.

















"L'ho lasciato perché non è qualcosa che attualmente mi interessa. Non ho alcuno stimolo nel lavorare per qualcuno rinchiusa dentro uno studio sottoponendomi al giudizio di un pubblico che non mi compete e dovendo apparire per ciò che non sono. Io boh. Non so perché siete così fissati con questo 'mondo televisivo'. Guardate che è un lavoro normalissimo e con molti meno soldi di quanto i vostri sogni vi abbiano raccontato", ha spiegato Giulia.























La Calcaterra ha aggiunto: "Ogni tanto sento di quelle leggende sul mondo della tv che rimango basita, BASITA! Un po' meno ragazzi". Ed ancora: "Si può anche ambire ad altro nella vita, è stato divertente ad una certa e poi basta. Too trash. Magari quando avrò 40 anni e la tv sarà diventata più interessante, chi lo sa, avere qualche documentario o programma sugli sport o viaggi non sarebbe male".

La 28enne milanese ha concluso così il suo intervento: “Ma non è ciò che interessa ora al pubblico televisivo, quindi di conseguenza non c’è posto per un individuo come me. Spero di essere stata chiara”. Giulia Calcaterra, classe 1991, nella sua esperienza a ‘L’isola dei famosi 12’ fu eliminata durante la sesta puntata con il 43% dei voti. A ‘Striscia la Notizia’ è stata velina nel 2012 e 2013. Aveva inoltre in precedenza preso parte a Miss Italia nel 2011 e a ‘Italia’s Got Talent’ nel 2012. Si è diplomata al liceo artistico ed ha frequentato il corso di laurea in Design degli interni alla facoltà di Architettura di Milano.

