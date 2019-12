“Fai sciogliere i ghiacciai”. Elena Morali non si contiene: sulla pista da sci in reggiseno

La showgirl Elena Morali è stata protagonista nel recente passato di un battibecco con Fabio Rondinelli, il quale sosteneva ci fosse stata una storia tra i due. Il giovane aveva detto a ‘Pomeriggio Cinque’: “Io continuo a confermare che Elena Morali mi ha invitato in Calabria. Ho sempre detto che con lei c’è stato un bacio nel momento in cui ci stavamo salutando. A proposito di querele è arrivata nello studio del mio legale una fotografia che i tecnici stanno esaminando. Ricordo che non ho mai detto di avere la prova del bacio”.

Ma successivamente aveva aggiunto: “Non ho mai detto di avere avuto una storia con la Morali! Non ho mai detto di essere stato l’amante di Elena Morali! Io sono stato contattato da Novella 2000 che, avendo ricevuto alcune foto, mi ha chiesto se volessi rilasciare qualche dichiarazione in merito”. Ora, la donna ha postato una foto ‘hot’ sui social network che ha destabilizzato tutti. (Continua dopo la foto)

















Le sue vacanze natalizie le ha volute trascorrere in montagna ed ha voluto condividere la sua meravigliosa esperienza con i suoi innumerevoli ammiratori. A sorprendere è stato il suo look scelto per andare a sciare. Elena aveva infatti pantaloni da sci, la giacca a vento ed un reggiseno. E già, aprendo la sua giacca ha fatto notare la completa assenza della maglietta. (Continua dopo la foto)























Il reggiseno color carne ha messo in evidenza uno straripante décolleté, contenuto davvero a gran fatica. E la Morali ha scelto una simpatica didascalia per commentare il sexy scatto: “Non riesco davvero a spiegarmi come io abbia potuto prender freddo nonostante la tuta da sci”. I suoi ammiratori l’hanno riempita di like e messaggi positivi. Ecco cosa è stato scritto dagli utenti. (Continua dopo la foto)

“Ecco il motivo dello scioglimento dei ghiacciai”, “Sei stupenda, troppo gnocca! Da impazzire”, “Ecco le Dolomiti!”, “Inspiegabile, però questa tuta da sci ha un bel disegno!”, “Una nuova specialità olimpica invernale: Il boobs!”. Morali, classe 1990, quest’anno sembra abbia girato una scena nella soap opera americana ‘Beautiful’. Conferme sarebbero arrivate dalla stessa ragazza e dall’attrice statunitense Katherine Kelly Lang, la quale interpreta il ruolo di Brooke. La svolta nella sua carriera avvenne comunque nel 2010, quando prese parte alla seconda edizione del reality ‘La pupa e il secchione’, insieme a Fulvio Di Gennaro. Quell’edizione fu vinta da Francesca Cipriani.

