Diana Del Bufalo, dopo l’addio a Paolo Ruffini ritrova il sorriso

Diana Del Bufalo ha sofferto e sta soffrendo non poco per la fine della sua relazione con Paolo Ruffini. La donna aveva infatti scritto recentemente: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui… tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me”.

E poi aveva aggiunto: “Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole!”. Ma nonostante tutto ciò, le festività natalizie le sono state d’aiuto per cercare di superare questo periodo buio della sua vita. (Continua dopo la foto)

















Grazie al Natale e all’unione familiare, la conduttrice ed attrice romana ha potuto trascorrere serenamente queste giornate importanti per tutti gli italiani. Sul suo profilo Instagram ufficiale ha infatti voluto condividere con i suoi fan alcune storie che la ritraggono sorridente e felice. Ecco cosa ha immortalato la giovane 29enne. (Continua dopo la foto)























La Del Bufalo ha ripreso i momenti nei quali era alle prese con la messa in piega dei capelli in vista del pranzo natalizio. Negli scatti pubblicati da lei appaiono in particolare il suo adorato papà ed altri familiari. Chissà con chi trascorrerà l’imminente Capodanno, ma ciò che sembra ormai certo è che l’ex ‘Amici’ sembra stia lottando con tutte le sue forze per provare a dimenticare Paolo e a costruirsi un nuovo pezzo della sua vita. (Continua dopo la foto)

Anche Ruffini aveva comunque rotto il silenzio a ‘Verissimo’ ed aveva speso parole positive nei confronti della sua ex fidanzata: “Vedere soffrire una bella persona come Diana mi fa male. Rimarrà sempre una principessa Disney. Non è detto che due persone che si amano stiano insieme. Ci sono le incompatibilità caratteriali, ma si continuano a volere bene”. E su una possibile riappacificazione, aveva aggiunto: “Dalle parole che ha scritto sui social, mi pare abbia messo un punto. Poi chissà… Io le auguro il Natale più bello. E spero che ogni tanto girandosi da qualche parte mi veda che le mando un bacio”.

