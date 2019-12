Georgina Rodriguez, il lato b spunta dall’acqua e l’effetto è ‘wow’: “La perfezione”

Georgina Rodriguez ha trascorso i giorni prima di Natale sulla neve insieme alla sua splendida famiglia. La splendida fidanzata di Cristiano Ronaldo ha mandato letteralmente in delirio i suoi follower. Lei, bellissima, in compagnia dei figli e del suo compagno, calciatore della Juventus e per cinque volte vincitore del Pallone d’oro, ha scattato delle fotografie che completano un quadro familiare sereno e felice. Una tra tutte, però, era ‘diversa e i fan hanno decisamente apprezzato.

La compagna di Cristiano Ronaldo si è fatta immortalare seduta sulla soffice neve. Sguardo eloquente e una posa indimenticabile hanno attirato l’attenzione di tutti. Cristiano è papà di Cristiano Junior, avuto da una precedente relazione, dei gemelli Eva e Matteo avuti da mamma surrogata e di Alana Martina, avuta dalla sua attuale compagna, Georgina, volto famoso di Yamamay. L’intera famiglia non si è fatta mancare nulla. Neve e poi spiagga: il giorno di Natale la famiglia Ronaldo si è immortalata sotto il sole. A quanto pare, la crisi di coppia non è mai esistita. Continua dopo la foto.

















Adesso Georgina colpisce ancora. Oltre 15 milioni di seguaci sul social, nelle ultime ore, non hanno smesso di cliccare sul profilo della modella. Lei è sensuale e la cornice parla da sé. Sensualissima in piscina sbuca dall’acqua, la compagna dell’ex Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo, nonché madre dell’ultima figlia del campione, l’ex commessa di Buenos Aires ha davvero conquistato tutti. Grazie alla relazione con Ronaldo, la sua vita è letteralmente cambiata e può dirsi che sia diventata lei stessa una vera e propria star. Tra i due è scoccato un colpo di fulmine. Il Campione non ha perso tempo e ha pensato bene di portarla subito in famiglia, presentandola al figlio Cristiano Ronaldo junior. Continua dopo la foto.















Georgina, modella ed ex ballerina, stupisce e sa farlo, mostrando sempre un corpo in perfetta linea. Lo scatto in piscina lascia tutti senza parole. Sia per il contesto che per la luce, i colori della modella risaltano, considerando che basta davvero poco, per Georgina, rivelare la meraviglia che rappresenta. Una lunga treccia e una fascia in testa con tanto di fiocco mettono la ciliegina sulla torta: Georgina indossa una maglia bianca. Il suo viso è vispo: ammicca e lascia suggerire qualcosa in più. Poi, il dettaglio immancabile. Continua dopo la foto e il post.









Visualizza questo post su Instagram 🧜🏽‍♀️ @prettylittlething Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 27 Dic 2019 alle ore 5:41 PST

Il perizoma, praticamente invisibile, lascia la scena al lato b tondo e tonico. Fortunatamente questo scatto, unitamente all’album di famiglia che riprende tutti i Ronaldo a completo, allontanano l’ipotesi che la coppia stia vivendo un periodo di crisi. Non è mai facile per nessuno affrontare e superare i momenti che mettono in discussione l’unione familiare, ma evidentemente Georgina ha voluto lanciare un messaggio importante. Mostrandosi nella sua bellezza e lasciando intravedere il suo perizoma, ha dato le spalle a quanti hanno presunto che il tradimento fosse causa di una rottura. Un buon modo per rispondere alle invidie.

