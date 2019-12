“Il mio cuore è occupato”. Gabriel Garko (in love) ammette tutto: la ‘confessione’

Nel mese di dicembre è stato il settimanale ‘Chi’ a far trapelare alcune immagini interessanti, che mostravano Gabriel Garko a cena in compagnia di Gabriele Rossi, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Insomma, un bel incrocio di ‘pali’. Eva Grimaldi è infatti ex compagnia di Garko, oggi felicemente legata a Imma. Una cena tra coppie felicemente condivisa proprio nella pizzeria dei genitori di Rossi. E poi il dettaglio della ‘fede’ al dito di Garko. Scatta il gossip più agguerrito alla ricerca della verità.

Il presunto amore tra i due ‘amici di sempre’ è stato argomento dibattuto e largamente diffuso in rete subito dopo l’intervista che l’attore ha rilasciato a “Domenica In”, nello studio di Mara Venier, in cui ha dichiarato di non voler mettere in piazza la propria vita privata. Questo e non solo questo ha fatto di Garko un personaggio pubblico notevolmente ‘chiacchierato’ durante questo esilarante 2019, soprattutto in merito alla presunta omosessualità dell’attore. Continua dopo la foto.













Ultimamente Gabriel torna a essere intervistato, questa volta su “Nuovo”: “Il mio cuore è occupato e felice. Come va tra noi due? Va tutto benissimo. Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed io me ne sto tranquillo dove mi pare e con chi mi pare. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno”. Insomma, l’attore non vuole ancora rivelare il nome di chi è riuscito a conquistare il suo cuore. Nel frattempo si apprende dell’altro. Continua dopo la foto.









“Sto cercando di riappropriarmi di Dario, cioè del ragazzo che ero prima di diventare famoso, mi ha permesso di riequilibrare i livelli tra il personaggio e la persona. Ero diventato troppo personaggio e Garko me lo portavo dietro anche nella vita. Penso di aver cominciato un percorso, ma di non essere ancora arrivato alla fine. Ci sono giorni in cui inevitabilmente devo essere personaggio per difendermi dagli attacchi che ricevo e perché la gente ama il divismo e tutto quello che ruota attorno al mondo dello spettacolo. In altri, invece, riesco a ritagliarmi uno spazio tutto per me da dedicare alla famiglia che spesso è stata penalizzata dalla mia popolarità”. Gabriel Garko sembra avere bisogno di uno spazio tutto per sé, dove poter riacquistare intimità e spensieratezza. Ma la ‘fede’ al dito? Garko non risponde, ma qualcosa di sé aggiunge. Continua dopo la foto e il post.

Gabriel Garko, a chi appartenga quella fede sono fatti tuoi, ma sappi che se si tratta di Gabriele Rossi sarei tanto felice per te. No, non è vero, sarei solo tanto invidiosa.#domenicain — 🎅 Paola. 🐍 (@Iperborea_) October 6, 2019

“Tornare a recitare? Non ho ancora deciso. Nel mio futuro immagino di tornare a recitare nelle fiction e nei film per il cinema, ma mi sto appassionando anche alla regia…Vedremo quel che accadrà… Volevo affrontare le mie paure. Se dicessi che sono riuscito a risolverle tutte sarei un grandissimo bugiardo; ma aver preso coscienza che ci sono, credo sia già un buon punto di partenza!”. Per i fan dell’attore, in fondo, ha poco conto con chi possa stare o meno. Ciò che conta è che Garko, o Dario, siano finalmente felici di vivere il presente, perché è proprio da qui che si crea tutto il resto.

“Sei meravigliosa!”. Guendalina Canessa senza freni, lo sguardo cade proprio lì