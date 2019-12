“Sei meravigliosa!”. Guendalina Canessa senza freni, lo sguardo cade proprio lì

L’ex gieffina Guendalina Canessa la vediamo spesso nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Circa un mese fa a ‘Pomeriggio 5’ era improvvisamente scoppiata a ridere in studio ed aveva detto: “Barbara sai perché sono seduta così? Sono sincera. C’è tutta la poltrona bagnata di sudore mio. Ho sudato e c’è la poltrona bagnata. Ma non ti capita quando hai le cose…”.

La presentatrice, sempre più perplessa, le aveva risposto ironicamente: “Che è successo? Ti sei fatto lo spritzettino come Taylor Mega pure tu? Ha drinkato pure Guendalina? Ragazzi togliete lo spritz dal backstage delle mie trasmissioni. Toglietelo perché io non bevo. È impazzita”. La donna è però anche un’influencer molto apprezzata e seguita dai suoi numerosi follower e nelle scorse ore ha pubblicato un post decisamente ‘bollente’. (Continua dopo la foto)

















Nel selfie effettuato davanti allo specchio ha indossato un abito molto particolare che ha elettrizzato i fan. Il suo vestito è molto corto e Guendalina si è resa protagonista di un movimento intrigante e provocante che i suoi follower non hanno non potuto notare ed ammirare. Andiamo a vedere cosa ha fatto. (Continua dopo la foto)























L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ è seduta su uno sgabello e ha deciso di accavallare infatti le sue gambe. La sensazione del ‘vedo non vedo’ ha incuriosito e nello stesso tempo mandato in tilt gli utenti. Il suo corpo mozzafiato è stato notevolmente apprezzato, non a caso la foto ha collezionato oltre 4 mila like e decine di commenti. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Se mi capite bene. Se non mi capite vi capisco!!! 😂🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 Un post condiviso da Guendalina Canessa (@guendalinacanessa) in data: 27 Dic 2019 alle ore 6:30 PST

Questi i principali messaggi inviati alla Canessa: “Ti adoro, sei favolosa”, “Resti sempre bellissima”, “Bellissima come sempre”, “Sei molto carina”, “Sei un gran bel pezzo di donna”, “Che gambe spettacolari che hai, sei divina”. Ed ancora: “Meravigliosa”, “Magnifica”, “Incantevole”, “Wow complimenti, sei molto in forma”. Guendalina, classe 1981, ha preso parte alla settima edizione del ‘Grande Fratello’, ma ha anche varcato la porta rossa nel 2019 a reality già iniziato. Lei è pazza per i tatuaggi, infatti ha il logo di Chanel sulla caviglia, delle farfalle sulla spalla ed un tattoo dedicato alla figlia Chloe. Adora la moda, infatti colleziona capi haute couture, borse e scarpe; le piace moltissimo anche prendersi cura del suo corpo e della sua pelle, infatti utilizza spesso maschere di bellezza.

