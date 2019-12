“Unica!”. Maria Grazia Cucinotta sfida il tempo: la sua bellezza non conosce età

L’attrice Maria Grazia Cucinotta è ormai arrivata a 51 anni, ma davvero in pochi ci credono. Infatti, nelle sue foto appare praticamente sempre in forma smagliante e con un fisico da far invidia alle ventenni. Il suo profilo Instagram ha oltre 330 mila follower e la donna lo tiene attivo con suoi scatti che fanno girare la testa e rischiano di causare infarti nei suoi fan.

Come sarà sicuramente accaduto nelle scorse ore, quando ha deciso di osare e di regalare ai suoi ammiratori un selfie meraviglioso. La protagonista de ‘Il postino’ insieme all’indimenticabile Massimo Troisi si è voluta immortalare mentre era intenta a riposarsi su un set fotografico. Il suo relax è stato molto apprezzato dagli utenti, soprattutto per alcuni particolari davvero molto interessanti. (Continua dopo la foto)

















I suoi capelli appaiono boccolati col ferro, gli occhi sono magnetici e le labbra fanno impazzire. Indossa un abito nero decisamente troppo attillato, che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Infatti, il suo straripante décolleté è in bella vista e tutti non hanno potuto non osservarlo e fissarlo in tutta la sua esplosività. I post dei suoi follower sono giunti a decine. (Continua dopo la foto)























L’immagine ha raccolto oltre 8800 like. Questi i commenti più significativi dei fan: “Che bella maglia”, “Bellezza inimitabile”, “Come sei bella”, “Sempre stupenda, complimenti”, “Sei l’incarnazione della bellezza mediterranea…”, “Mamma mia quanto sei bona”, “Donna meravigliosa, sei un sogno”, “Ti amiamo”, “Pazzesca”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Never too serious 🤣 goodmorning #mariagraziacucinottastyle #mariagraziacucinotta #smile Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta) in data: 26 Dic 2019 alle ore 1:19 PST

La Cucinotta, in una recente intervista rilasciata ad ‘Oggi’, aveva fatto dichiarazioni ‘bollenti’ sul sesso: “Il sesso a 50 anni è anche più di prima. Perché c’è più intimità, più complicità. Ed anche perché a 50 anni non ti fai le paranoie per una smagliatura come ai 30. Ti lasci andare e ti godi l’amore”. E sui chili di troppo: “Anch’io ci sono passata, ma sono andata da una brava dietista: mi ha suggerito di cenare presto, di eliminare gli zuccheri e in un amen è passato tutto. La mia vita è più piena di prima!”. Classe 1968, è originaria di Messina ed è stata anche una comparsa nel film della saga 007, ‘Il mondo non basta’. Quest’anno al cinema l’abbiamo vista all’opera nel film ‘Tutto liscio’ di Igor Maltagliati, mentre nel 2018 è stata giurata su La7 di Miss Italia.

