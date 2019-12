“Per sempre”. Elettra Lamborghini, la foto parla chiaro: l’annuncio manda in tilt i social

Alcuni giorni fa la sexy ereditiera e cantante Elettra Lamborghini ha dato nuovamente il meglio di sé con una foto molto ‘hot’ che ha mandato in estasi i suoi fan. Aveva infatti proposto uno scatto di lei senza reggiseno ed il suo décolleté esplosivo era nascosto a fatica dalla sua mano. Oggi lei ha invece rivelato una notizia davvero importante per il suo futuro.

Elettra è legata sentimentalmente al dj Afrojack ed il loro amore procede a gonfie vele. La relazione è talmente in fase avanzata, che lui ha deciso di fare un grande passo. La stessa giovane ha annunciato il grandioso avvenimento con un post che la immortala insieme al suo partner. Vediamo cosa è accaduto e cosa ha affermato l’artista sul profilo Instagram. (Continua dopo la foto)

















Lamborghini ha mostrato a tutti i suoi fan uno splendido anello e la coppia si è mostrata con un enorme sorriso sulle labbra. Questo il suo post che ha svelato la proposta del dj e l’imminente matrimonio: “Il mio migliore amico mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce che io abbia mai incontrato e amato in vita mia. Lui è l’unico uomo che posso davvero chiamare uomo”. (Continua dopo la foto)























La donna ha continuato così il suo messaggio d’amore: “Tutti i giorni penso a quanto sono fortunata di aver trovato qualcuno che abbia un cuore così grande e che abbia ancora fiducia nella famiglia. Lui è così simile a me. La gente dice ‘quando è quello giusto lo senti’. L’ho sentito fin dall’inizio, questo sarà per tutta la vita. Lei ha detto sì”. Inevitabile la valanga di like e commenti da parte dei suoi sfegatati ammiratori. (Continua dopo la foto)

In pochissimi minuti lo scatto ha già collezionato oltre 330 mila mi piace. Ecco i principali post dei fan: “Vi amo”, “Adorooo”, “Che bella coppia”, “Congratulazioni”, “Auguroniiii”, “Questo sì che è un anello”, “Nooo, ma seria? Piango! Che belli, auguri”, “Piango, la mia idola si sposa”, “Siete bellissimi. Sempre pensato che siete la coppia perfetta. Tanti auguri di cuore”. La Lamborghini, classe 1994, è stata impegnata quest’anno su MTV Italia con ‘Elettra Lamborghini: Twerking Queen’ e con ‘The Voice of Italy’ in veste di coach. Ha anche dato vita a due singoli musicali: ‘Tòcame’ e ‘Fanfare’, quest’ultima resa possibile grazie alla collaborazione con il collega Gué Pequeno. Da ricordare inoltre altre due sue esperienze particolari: nel 2016 ha posato per le pagine di ‘Playboy Italia’ e l’anno successivo ha preso parte al reality show spagnolo ‘Gran Hermano Vip’.

