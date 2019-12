“In questura da 2 giorni”. Furto a casa di Taylor Mega, ecco il bottino dei ladri

Taylor Mega torna a parlare sui social della brutta disavventura alla quale ha dovuto far fronte. Un furto nella sua casa milanese mentre lei era lontana per i festeggiamenti del Natale. L’influencer, con una serie di Stories su Instagram, ha rivelato il bottino che si sono portati via i ladri. Fortunatamente, se così si può dire in una simile situazione, il malloppo è stato contenuto come ha spiegato la stessa Elisa Todesco (nome all’anagrafe della modella friulana).

Sui social, Taylor si è anche sfogata per come la notizia sia stata trattata da alcuni media. “Io non ho parole per come alcuni siti e alcuni giornalisti non abbiano avuto un minimo di riserbo nel riportare l’accaduto, descrivendo addirittura dati sensibili del luogo. Datevi una ripigliata, ca…o!”, lo sfogo della Mega circa i dati sensibili a lei riconducibili divulgati da qualche testata. Continua dopo la foto

















Dopodiché l’influencer è passata a descrivere quali siano stati gli oggetti trafugati dalla sua abitazione, non prima di aver puntualizzato che non è stata la prima volta che è stata vittima di un simile furto. “Questa è la seconda volta che mi capita questa disavventura… la prima mi capitò 4 anni fa quando non ero ancora così benestante e quando non pubblicavo tutto sui social e successe alle 11 di mattina. Quindi, queste cose, capitano un po’ a tutti…”. Continua dopo la foto















“Hanno portato via un po’ di gioielli, però per fortuna quelli a cui io ero più legata non li avevo in casa”, racconta, “Tanti li porto sempre con me, mi hanno fatto un bel danno, però diciamo che è un danno abbastanza contenuto”. Continua dopo la foto











A questo punto Taylor scende in altri dettagli: “Le borse… ne hanno portato via solo alcune, altre le hanno lasciate nella valigia che hanno mollato sul pianerottolo”. La modella, infine, chiosa: “Chiaramente ho rinforzato i sistemi di sicurezza. E da due giorni sono fissa in questura. Ringrazio la scientifica”.

