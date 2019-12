L’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada ha emozionato tutti qualche settimana fa con un suo commovente monologo, durante la puntata di ’20 anni che siamo italiani’. Aveva detto: “La perfezione non esiste, so di non dire una grande novità. Ma io lo voglio gridare. Magari l’avessero detto prima a me. Bisognerebbe inserirla tra i primi insegnamenti che ci danno”.

Ed ancora: “La perfezione non esiste, conta solo ciò che pensi di te stessa quando ti guardi allo specchio. io sono moto orgogliosa di quello che vedo. Voglio bene alla persona che vedo. L’importante è circondarsi di persone che ci vogliono bene perché la perfezione non esiste”. Adesso, la donna ha pubblicato alcune storie Instagram che la vedono protagonista in Spagna in una veste davvero inedita. (Continua dopo la foto)

















Vanessa si trova a Barcellona, sua città d’origine, perché ha voluto festeggiare il Natale insieme alla sua famiglia. Insieme a lei anche il compagno Rossano Laurini, il figlio Isal e la cagnolina Gina. Però non è tempo solo di relax per la presentatrice, che ha messo da parte la sua popolarità per supportare il suo amato papà Filippo a lavoro. Vediamo cosa ha fatto. (Continua dopo la foto)























La Incontrada ha infatti girato un filmato, mentre era intenta ad aiutare il genitore, il quale gestisce una bancarella di pelletteria ed accessori nella Gran Via della città della Catalogna. Nelle sue Instagram stories, ha detto: “Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui”. Un grandissimo gesto di Vanessa, che ha dunque respinto gli stereotipi sui vip ricchi e spendaccioni che amano esclusivamente mettersi in mostra. (Continua dopo la foto)

Già in una precedente intervista, rilasciata qualche anno fa a ‘Famiglia Cristiana’, l’attrice aveva parlato così del lavoro di suo padre: “Il mio papà è un artigiano, lavora la pelle. Quando va nei mercati e io mi trovo in Spagna vado volentieri a dargli una mano. Mi divertono molto le reazioni stupite degli italiani quando mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso, come se vivessimo in un’altra realtà. Ma non siamo tutti così: ho tanti amici che preferiscono spendere i loro soldi in altri modi”. Quest’anno, in televisione, l’abbiamo vista non solo a ’20 anni che siamo italiani’ ma anche protagonista nel film tv di Rai 1 diretto dal regista Fabrizio Costa, ‘L’amore, il Sole e le altre stelle’.

