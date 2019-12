“Gambe aperte…”. Barbara D’Urso col vestitino che è come non averlo. Tutto fuori, e i fan attaccano

Ultimamente si è saputo che Barbara D’Urso ha visitato Madrid. Sicuramente per motivi lavorativi -sconosciuti-, ma pur sempre anche per piacere. Ha pensato bene di aggiornare i suoi follower con un pubblicazione serrata di foto che sapessero raccontare nel dettaglio il soggiorno spagnolo della reginetta degli ascolti tv nonchè di Canale 5. Divertente e sensuale, Carmelita riesce sempre a trovare il modo per intrattenere il suo pubblico, anche se distante.

Aveva già affermato di essere entrata in ferie natalizie, dando appuntamento a gennaio. Ma non ha perso tempo ed eccola in versione ‘vacanziera’, ma neanche troppo. Barbara ha pubblicato sul suo profilo Instagram più di uno scatto. Uno scatto divertente, con accanto un uomo anziano, accompagnata dalla didascalia: “Lo sapevo che a Madrid avrei incontrato l’uomo della mia vita!!!”, e una seconda foto, questa volta di Barbara alla fermata d’autobus da sola: “Niente da fare, l’uomo della mia vita ha preso l’autobus, io, quasi quasi, vado in taxi!”. In quest’ultima, però, non può che risaltare la sua sensualità. Vestitino corto per la conduttrice napoletana, che mette in mostra le gambe sinuose fasciate da stivali alti. Continua dopo la foto e il post.

















Poi le voci su una presunta relazione con Alberto Mezzetti, il vincitore del Grande Fratello 15, conosciuto come Il Tarzan di Viterbo. Lui stesso si è fatto scappare qualcosa in più: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più, ma poi le cose belle finiscono purtroppo. E dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo”, si legge in un post su Instagram. Poi il chiarimento in una IG Story: “Non ho nessuna intenzione di speculare o vendere notizie, ma sono due anni che mi sento dire che sono adatto per programmi ma prima devo risolvere una questione. La risolvo nell’unico modo che conosco, senza giri di parole e senza speculare. Non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno, avrei mancato di rispetto a me stesso se avessi continuato a tacere o dire cose a metà…”. Continua dopo la foto.















Delle ultime ore, un altro post, in cui Barbara continua ad aggiornare tutti sulla sua permanenza a Madrid. Sul suo profilo, infatti, sono stati pubblicati diversi scatti che ritraggono la 62enne radiosa con i suoi soliti mini abiti. E una didascalia in stile Carmelita: “Sopravvissuti al pranzo di Natale?!? Io, insomma… vedo tutto rosso!!!”. La conduttrice indossa un vestito bianco in macramè cortissimo, che lascia presumere un viaggio di lavoro davvero interessante. Colore dominante della foto il rosso, la tonalità della passione. Quasi 12mila mi piace e decine di complimenti: Barbara non può fare a meno di stupire. Dai commenti si comprendono gli animi che Barbara è riuscita ad accendere: “Ovviamente a gambe aperte”, “Potevi mettere solo il reggiseno sempre con le cosce di fuori, hai 62 anni non sei una ragazzina!”, “Trovati un torero”. Continua dopo la foto e il post.









La conduttrice napoletana, regina degli ascolti, ha festeggiato il Natale insieme con i figli Gianmauro ed Emanuele Berardi,avuti dal produttore Mauro. Barbara D’Urso. Nonostante l’esuberanza, Barbara ha sempre preservato la vita privata. Infatti, della serata trascorsa in famiglia si ha solo una foto che inquadra le loro mani intrecciate. Ad accompagnare la foto l’hashtag #riservatezza. Se si ama Barbara, non si tradirà mai la volontà di rispettare questo suggerimento.

