La storia d’amore tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen è finita. Da tempo in realtà circolavano voci sulla rottura sulla relazione tra l’ex calciatore e la ballerina, nata tra le polemiche durante il talent che li ha fatti incontrare, ovvero Ballando con le Stelle, ma ora il settimanale Oggi ne dà conferma. E Alberto Dandolo aggiunge anche uno scoop.

Proprio il giornalista era stato tra i primi a fiutare la liaison tra l’insegnante e l’allievo del programma condotto da Milly Carlucci. Che, una volta usciti allo scoperto sui social, hanno trascorso l’estate insieme con tanto di presentazioni ufficiali in famiglia. Ma appena finite le vacanze tanti hanno notato un dettaglio non trascurabile sui rispettivi profili social: dopo tante foto e Storie di coppia più nulla. Dani e Veera non si sono più lasciati immortalare insieme e questo aveva fatto sorgere parecchi dubbi. (Continua dopo la foto)

















E ora, come detto, la storia di Osvaldo e la Kinnunen può dirsi ufficialmente finita, si legge sulla rivista. Non sarebbero più una coppia da tempo e l’argentino che dopo aver appeso le scarpette al chiodo oggi è un musicista affermato, avrebbe già un’altra fiamma. La fortunata, scrive Dandolo, sarebbe una modella di origini latine che vive da tempo in Europa. (Continua dopo la foto)















“Gira voce che Dani Osvaldo, dopo la traumatica separazione da Veera Kinnunen, abbia già trovato un nuovo amore. Trattasi, dicono, di una giovane e statuaria modella di origini latine, pare cilena, di stanza in Europa”, si legge nel numero di Oggi in edicola da venerdì 27 dicembre. L’identità di questa presunta nuova fiamma di Osvaldo, però, non è dato da sapere. E sui canali social di lui (per ora) non c’è alcuna traccia della modella. (Continua dopo le foto)











Questo ultimo gossip a parte, mentre Dani è concentratissimo sul tour della sua band, i Barrio Viejo, Veera ha ripreso il suo lavoro a Ballando, dove ha ritrovato il suo ex storico, Stefano Oradei. Già, i due si sono lasciati alle spalle il chiacchiericcio degli ultimi mesi e sono tornati a lavorare insieme. Non solo sono stati confermati da Milly Carlucci per Ballando on the road, ma a marzo prossimo torneranno in pista con la nuova edizione del talent di Rai1.

