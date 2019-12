Gemma Galgani è sicuramente la dama più famosa del trono over di Uomini e Donne. Da anni nel parterre femminile, la torinese non ha ancora trovato l’anima gemella. E forse nemmeno l’ultimo cavaliere arrivato alla sua corte è quello giusto. Stiamo parlando di Juan Luis Ciano, che dopo Giorgio Manetti e Marco Firpo (giusto per citare due degli uomini che hanno fatto innamorare Gemma in studio) ha letteralmente rapito il cuore della dama.

Le ultime puntate del trono over sono state molto difficili per Gemma, messa di fronte al fatto compiuto che il venezuelano trapiantato a Sant’Antimo non prova lo stesso suo trasporto fisico. E poi le segnalazioni, pesantissime, fatte da Armando Incarnato e Gianni Sperti. Il primo sulle presunte frequentazioni di Juan al di fuori della trasmissione, il secondo sulle presunte serate con lui protagonista che nel linguaggio di UeD significano solo una cosa: è lì per “business” non per interesse. (Continua dopo la foto)

















Insomma, Gemma è in crisi nera. Dopo quelle accuse a Juan Luis è crollata e si è abbandonata a un pianto disperato dietro le quinte. Poi ha trascorso le feste natalizie con l’amica ed ex collega Ida Platano, come mostrato da entrambe nelle Storie di Instagram. Ovviamente, dopo tanti anni che il pubblico la vede a Uomini e Donne, c’è molta curiosità sulla vita vera di Gemma, quella fuori gli studi di Cinecittà. (Continua dopo la foto)















I fan della trasmissione di Maria De Filippi sanno già che Gemma è stata sposata. Era giovanissima e il suo è stato un matrimonio lampo, durato solo pochi mesi. Altra curiosità: sapete dove abita la Galgani, che quando non è impegnata nelle registrazioni lavora come direttrice di Sala del Teatro Colosseo di Torino? Proprio lì, nella città dove ha sempre vissuto, Gemma è riuscita a comprarsi una casa. (Continua dopo foto)











Dalle immagini condivise da lei sui social apparse tempo fa per un episodio a dir poco spiacevole, quando cioè la donna si è vista recapitare una corona di fiori, per una sorta di minaccia di morte, si capisce che la casa di Gemma è semplice, accogliente, raffinata e dominata dai colori chiari. Il bianco predomina in ogni stanza, proprio come nel suo armadio visti gli outfit che sfoggia in puntata. Certo, da quando il suo amato gatto Piripicchio l’ha lasciata la casa sarà sicuramente più vuota ma a vedere le foto sembra proprio un ambiente che rispecchia la sua personalità e i suoi gusti.

