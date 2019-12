Ambra, dopo Jolanda ecco pure il figlio Leo: la foto (dolcissima) da boom di like immediato

Ambra e Francesco Renga sono stati una delle coppie più ammirate dello star-system italiano. Dalla loro unione sono nati 2 figli, oggi adolescenti:Jolanda, arrivata nel 2004 e il secondogenito Leonardo, nato nel 2006. L’idillio, tuttavia, è giunto al capolinea dopo 11 anni di amore. L’attrice e il cantante si sono separati nel 2015, spiazzando i fan. Ma per amore dei figli, hanno sempre curato il loro rapporto, nonostante si siano ricostruiti una propria vita sentimentale.

Renga è impegnato con la ristoratrice Diana Poloni. Quanto ad Ambra, il suo nuovo amore è tra i più chiacchierati degli ultimi anni, quello con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. I due sono stati pizzicati insieme ai rispettivi figli, per un brunch in vero e proprio stile di “famiglia allargata”. L’attrice, ospite di «Domenica In», ha detto che pur essendo innamoratissima dell’allenatore della Juve non sente «l’esigenza sociale» di diventare sua moglie. Poche ore dopo, dallo studio di «Che tempo che fa», è arrivata la replica scherzosa del compagno: «Bugiarda. Ci siamo sposati appena ci siamo visti». Continua dopo la foto.

















“Max Allegri? Per lui ho gli occhi a cuore, ma non voglio sposarmi”. Ambra Angiolini, 42 anni compiuti il 22 aprile, ospite di Domenica In ha ribadito: “Non sento più l’esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Sennò siamo sempre “fidanzate di”, “mogli di”, “ex di”. Io amo un uomo e questo può bastare”. Un concetto che aveva già chiarito lo scorso marzo nel salotto di Verissimo: “Mi sono sposata con me stessa dopo essermi separata”. Il rapporto tra Ambra e Francesco si regge tutti sull’amore per i figli. E Le foto di questo Natale lo confermano. Continua dopo la foto e il post.















Alcuni mesi fa, nel salotto di Silvia Toffanin Ambra ha detto questo di Francesco Renga: “Oggi sono felicissima. Abbiamo evitato il rischio che la rabbia comandasse sull’amore. Francesco è un uomo divertente, mi fa ridere anche quando non c’è niente da ridere”. In occasione della festa del papà l’attrice ha fatto una bellissima dedica sul suo profilo Instagram. Oltre a menzionare il padre, la Angiolini ha anche taggato l’ex marito: “Grazie papà”. La coppia, che nel 2015 si è detta addio dopo 11 anni di solida unione, ha avuto anche una bimba, Jolanda, di due anni più grande. Continua dopo la foto e il post.









Visualizza questo post su Instagram Post… in tutti i sensi! #santostefano @_leo_____leo Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial) in data: 26 Dic 2019 alle ore 12:22 PST

La foto pubblicata sul profilo Instagram di Ambra Angiolini racconta come la famiglia ha trascorso in allegria questo Natale. In corsa, verso casa dei nonni e loro felici, sorridenti e uniti. Leonardo è cresciuto, come Jolanda e probabilmente rispetto alla sorella non ama comparire molto sui social. Discreto e timido, il suo viso si intravede in quasi tutte le foto di famiglia. Seppur non inquadrato per intero, il sorriso è sempre pronto per mostrare ai follower che anche Leo, a modo suo, è il frutto di un amore che non finirà mai, nonostante la vita possa fare imboccare strade differenti.

Alessandra Amoroso, prima di Stefano c’era Marco. Chi è il suo ex e perché tra loro è finita