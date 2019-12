Quella tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani è una bellissima storia d’amore. I due si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi. Lui è un produttore esecutivo e lavora per molti dei programmi condotti dalla moglie di Maurizio Costanzo, mentre lei ha partecipato e vinto il talent show Amici.

Settepani, il produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi, ha alle spalle un matrimonio finito male e due figli. Lontani spesso per lavoro, quando si ritrovano vicini è impossibile per Stefano e la Amoroso non essere raggianti. Stefano ha saputo ridare alla cantante lanciata da 'Amici di Maria De Filippi', autrice di testi d'amore ricchi di sentimento, la serenità che sognava e ormai da qualche tempo si parla di matrimonio tra i due. In occasione del compleanno di Stefano, lo scoro aprile, Alessandra gli aveva fatto una dedica bellissima.

















"Non so cosa Dio ha in serbo per noi, so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa". La Amoroso e Settepani, che sono fidanzati da circa tre anni, formano una coppia affiatata e innamoratissima. Seppur sempre riservatissimi, il loro amore non passa inosservato e molti iniziano a chiedersi quando decideranno di fare il grande passo. Alessandra e Stefano ancora non ne parlano, almeno pubblicamente, e, per adesso, si godono questo importante traguardo della cantante.















Prima di questa importantissima relazione e che la sua vita cambiasse radicalmente con la partecipazione al talent di Mediaset, la cantante salentina aveva un'alta vita e un altro amore. Alessandra, infatti, viveva nella sua Lecce, lavorava come commessa e il suo fidanzato era Marco Traficante.









“Fino a quando Alessandra è rimasta a Lecce tutto andava bene tra noi. – ha raccontato l’ex in un’intervista rilasciata a DiPiù – Sognavamo un futuro insieme, poi lei è partita per Roma e Amici non solo ha rivoluzionato la sua vita, ma anche la mia. Quando lei è entrata nella scuola le nostre vie si sono separate. Siamo stati bene un anno e mezzo. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”.

