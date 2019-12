“Anche a Natale senza vestiti”. Eva Henger, feste bollenti e scatti (molto) graditi dai fan

La conduttrice ed opinionista televisiva, Eva Henger, è stata al centro di polemiche nelle ultime settimane per il suo ormai turbolento rapporto con la figlia Mercedesz. Quest’ultima aveva parlato così della mamma, dopo la vicenda riguardante il vero padre della giovane: “Non è vero che lo sapevano tutti. Ho sentito Eleonora Giorgi e suo figlio Paolo Ciavarro, che erano all’oscuro di tutto: lui è stato per 13 anni a scuola con me e non sapeva nulla. Abbiamo frequentato le scuole internazionali e quindi c’era così tanta gente con i cognomi stranieri che non ci facevano caso”.

E poi aveva proseguito dicendo: “L’ho difesa per ventotto anni. Se pensa questo per me è l’ennesima delusione. Al contrario di quello che dice lei non volevo sporcare la memoria di mio padre. Mi dispiace che abbia reagito così, che vada fiera delle sue parole contro di me. In questo periodo non la voglio proprio vedere”. Ma per Eva è l’ora comunque di festeggiare le festività natalizie e lo ha fatto in modo davvero provocante. (Continua dopo la foto)

















L’ex attrice di film vietati ai minori ha postato ben quattro foto in tema natalizio, ma soprattutto molto sexy. Si è infatti immortalata in lingerie. Il colore scelto è stato il rosso fuoco. Inoltre, ha indossato degli stivali molto alti della stessa tonalità ed un cappellino di Babbo Natale. Il suo corpo ha mandato in tilt i fan, che non riescono a credere che lei abbia 47 anni. (Continua dopo la foto)























Il suo décolleté è sbalorditivo, il lato B da sogno ed il suo sguardo è accattivante ed ammaliante. Il post ha raggiunto oltre 36 mila like ed i fan si sono scatenati con i commenti. Eccone alcuni: “W Babbo Natale”, “Che bona”, “Gnocca vera”, “Incantevole”, “Wow bellissima…”, “Me lo ricordavo diverso Babbo Natale…Preferisco di gran lunga questo…Stupenda divinità”. (Continua dopo la foto)

Ed altri ancora: “Sei uno splendore!”, “Il tempo per te si è fermato. Buone feste”, “Strepitosa”, “Eva unica…Ma puoi farci arr….e pure a Natale?”, “Inimitabile proprio”. La Henger è opinionista del programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, ‘Live – Non è la D’Urso’, e quest’anno ha anche inciso un suo nuovo singolo, intitolato ‘Come Adamo ed Eva’, insieme a Sciarra. Nel 2018 è stata una concorrente de ‘L’isola dei famosi 13’. Ma ora è ancora tempo di godersi momenti di relax, prima di fiondarsi nuovamente negli impegni lavorativi.

