Natale al caldo con ‘regalo’ per i fan. Wanda Nara, il vestito è mini e… aperto proprio lì

Mancano pochi giorni e poi la vulcanica Wanda Nara potrà iniziare la sua nuova avventura televisiva al ‘Grande Fratello Vip’. Dall’8 gennaio del 2020 sarà infatti opinionista del reality show insieme a Pupo. Nella puntata de ‘Le Iene’, la moglie del calciatore Mauro Icardi si era lasciata andare a dichiarazioni piccanti: “Mai nessuno ha fatto cilecca con me, anche se ho avuto solo 3-4 partner a letto… La prima volta? A 18 anni. Ho messo le corna, ma non ad Icardi, e neanche lui a me, gli ho controllato il cellulare di nascosto e non ho trovato nulla! Mauro invece conosce tutte le mie password”

Ed aveva aggiunto: "Cosa mi sono rifatta? Solo il seno, da giovane, perché avevo tanto sedere e volevo equilibrare un po'". Prima di fiondarsi in questa nuova esperienza, la showgirl e modella argentina si è voluta concedere momenti di relax ed è volata alle Maldive in compagnia dell'inseparabile coniuge. E qui ha dato il meglio di sé, pubblicando in particolare una foto decisamente 'bollente'.

















Ha condiviso con i suoi amatissimi fan uno scatto in costume in una delle sue tante storie Instagram. Oltre ai suoi fantastici occhi e ad uno splendido e sensuale sguardo rivolto verso l'obiettivo, i follower non hanno non potuto notare un dettaglio veramente molto interessante, che li ha mandati inevitabilmente in estasi.























Il pezzo di sopra ha infatti avuto molte difficoltà a contenere il suo meraviglioso seno. Il suo spettacolare décolleté sembrava destinato ad esplodere da un momento all'altro. Gli utenti non sono proprio riusciti a togliere gli occhi proprio da lì ed in molti hanno rischiato un vero e proprio mancamento. Chissà cosa avrà pensato Mauro dinanzi a questa immagine della sua coniuge. Per non parlare del fantastico vestito rosso per Natale, completamente aperto e pronto a far vedere il suo seno da urlo.

Durante la sua ospitata a ‘Verissimo’ con Pupo, Wanda aveva invece commesso una gaffe clamorosa. Le hanno infatti chiesto quale canzone conoscesse dell’artista: “Banana al cioccolato!”, la risposta che aveva provocato gran divertimento nel pubblico in studio. E lo stesso cantautore aveva replicato in maniera scherzosa: “Banana al cioccolato, partiamo alla grandissima. Basta prendere una banana, infilarla nel cioccolato e siamo a posto. Chiami Malgioglio e hai risolto”. E sul ‘GF Vip’ aveva aggiunto: “Per me, il ‘Grande Fratello’ è importantissimo, voglio che la gente mi conosca”.

