Gessica Notaro, l’anello sotto l’albero di Natale. Ufficialmente fidanzata con lui

Momento davvero molto positivo per Gessica Notaro, che il 10 gennaio del 2017 fu aggredita e sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares. Qualche giorno fa ha annunciato il buon esito di un’importante operazione chirurgica, che le ha permesso di separare le palpebre cucite 2 anni fa per aprirle l’occhio: “Tutto è andato bene. Grazie per tutto l’affetto che come sempre mi dimostrate. Dolore? Un pochino si. Le palpebre si sono unite tra loro e quindi mi hanno dovuto effettuare un taglio vero e proprio. Diciamo che erano meglio un cappuccino e una brioche”.

Ed ancora: “Per fortuna i miei dottori del Bufalini sono bravissimi ed hanno gestito la situazione nel migliore dei modi. Ad oggi dicono che l’occhio strutturalmente sta bene (almeno così sembra per ora) e per poterlo recuperare a livello funzionale e quindi visivo dovrò aspettare ancora un po’ di tempo e pregare che il prossimo trapianto di cornea vada bene”. Adesso è arrivata per lei un’altra notizia che le ha sconvolto positivamente la sua vita. (Continua dopo la foto)

















Come regalo di Natale Gessica ha infatti trovato un anello di fidanzamento, donato dal partner Marco. Quest’ultimo è originario di Rimini e si era conosciuto con la giovane proprio un anno fa, alla fine del 2018. Non si hanno molte informazioni sul conto del fidanzato, anche se lo immortala spesso nelle sue foto. Gessica ha condiviso la sua grande emozione con un post pubblicato su Instagram. (Continua dopo la foto)























“Eh sì…Quest’anno Babbo Natale ha decisamente superato le mie aspettative…Sono senza parole”, ha commentato la Notaro, la quale ha messo in mostra la sua mano con in evidenza il magnifico anello. Le ultime indiscrezioni danno come molto possibile un matrimonio tra i due nel 2020. Vedremo se questa ipotesi troverà riscontro nelle prossime settimane. (Continua dopo la foto)

Quasi 11 mila i like ottenuti dalla sua foto. Numerosi i messaggi inviati all’ex Miss Romagna 2007: “Auguri di cuore”, “Auguri Gessica, te lo meriti”, “Ti adoro, anche se non ti conosco personalmente ti stimo tantissimo e ti auguro tutto il bene del mondo”, “Ti meriti tutta la felicità del mondo”, “Sono felice per te, tesoro”, “Tanti auguri, sei una donna veramente forte ed in gamba!”. In passato, aveva parlato così di Marco: “Gli incontri più importanti della vita sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Questo è il destino”.

