Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, è successo a Natale. E spuntano anche le foto da Dubai

Presto per dire se ci sia una ritorno di fiamma, ma gli indizi non sembrano mancare. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno trascorso il Natale insieme. L’ex coppia di coniugi si è riunita a Dubai, dove ha passato la notte del 24 dicembre in compagnia del figlio Nathan Falco, che oggi ha nove anni. Una scelta che è piaciuta ai follower di entrambi, che hanno apprezzato il modo in cui la showgirl calabrese e l’imprenditore sono andati avanti dopo la fine del loro matrimonio.

Nei giorni scorsi Flavio Briatore aveva chiuso la sua travagliata relazione con la ventenne Benedetta."Feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta. Flavio ha liquidato la storia con un sms, facendo perdere le proprie tracce", ha rivelato il settimanale Chi, nel numero in edicola da martedì 24 dicembre.

















Dunque la ragazza – che tanto ha fatto discutere per via della giovane età – si è rivelata solo l'ennesimo flirt passeggero per Briatore, che ha preferito chiudere il rapporto e trascorrere il Natale insieme all'ex moglie Elisabetta Gregoraci e al figlio Nathan Falco. La breve storia d'amore tra Flavio Briatore e Benedetta aveva mandato su tutte le furie Elisabetta Gregoraci, che si era lamentata sui social network. "Fa rabbrividire", aveva detto.















"Non è il problema avere un altro rapporto, ma l'età. Questo sì destabilizza", le ha scritto un utente e lei ha replicato piccata: "Più che destabilizzare fa rabbrividire". A una fan che invece ha accusato Briatore di aver "scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna", la Gregoraci ha invece risposto: "Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura".











Poi, quando un altro utente le ha fatto notare che ha fatto bene a prendere le distanze dall’ex marito – “Hai fatto bene a dissociarti da tutto e a continuare per conto tuo, credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni”, le ha scritto – lei ha confermato lapidaria: “Tanto“. Insomma, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sembrano quanto mai distanti e le vacanze estive che hanno trascorso insieme con il figlio sembrano ormai un ricordo lontanissimo. Non resta che attendere se Briatore vorrà replicare alle dure parole della showgirl.

