Filippo Magnini e Giorgia Palmas, arriva il grande annuncio: “Stiamo vivendo una favola”

L’amore tra il nuotatore Filippo Magnini e la showgirl Giorgia Palmas procede a gonfie vele. In una recente intervista a ‘Storie Italiane’, il programma condotto da Eleonora Daniele, lui aveva dichiarato: “Prima ho fatto un po’ di sondaggi tramite amici comuni, ho chiesto informazioni su di lei; non l’avevo mai vista prima di persona, quindi ho chiesto un incontro tramite amici, siamo rimasti da soli e ci siamo fidanzati”.

E poi aveva aggiunto: “Il matrimonio? Quando lo faremo non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo. Per me le nozze sono importanti ed ho trovato una persona giusta come appunto è Giorgia: sicuramente la sposerò”. Ed ora, proprio nel romantico giorno di Natale, è arrivata la notizia tanto attesa dai fan della coppia. Filippo le ha ufficialmente chiesto di convolare a nozze. E vediamo cosa ha risposto la bellissima conduttrice. (Continua dopo la foto)

















Il 25 dicembre del 2019 per loro è stato davvero speciale e sarà ricordato a lungo. Entrambi hanno postato una foto su Instagram sui rispettivi profili che ha annunciato la risposta della donna. Magnini ha postato in inglese: “She said…YES (Ha detto sì)”. Mentre la Palmas ha voluto pubblicare un post più lungo nel quale ha illustrato il suo stato d’animo. (Continua dopo la foto)























Giorgia ha scritto: “SI. 25.12.2019 – Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento, ma so per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi noi, ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire, sono la persona più felice del mondo”. (Continua dopo la foto)

Il post ha collezionato quasi 59 mila like ed una marea di commenti. Tra i tanti, spiccano anche i messaggi di Elena Barolo: “Felice felice felice tanto! Euiaaaaaaaaaaa” e di Melissa Satta: “Auguriiii”. Altri semplici fan le hanno scritto: “Che bella notizia, auguri”, “Belli come il sole”, “Auguri per una vita insieme felice”, “Congratulazioni, siete una coppia bellissima”, “Augurissimi, ve lo meritate entrambi”. Il fidanzamento ufficiale tra Filippo e Giorgia avvenne nel marzo del 2018, dopo la separazione di lui dalla collega Federica Pellegrini. Ora il primo grande passo con la donna della sua vita; chissà se nel prossimo futuro arriverà anche la lieta notizia dell’arrivo di un figlio.

