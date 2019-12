Auguri provocanti, Taylor Mega esagerata. Davanti all’albero di Natale mette tutto fuori

Tutti i personaggi famosi hanno deciso di fare gli auguri secondo il loro stile. Il Natale si tinge di rosso e indossare indumenti del colore appropriato porta sempre fortuna, o così si spera. Ci prova anche lei e fa il pienone di like L’influencer Taylor Mega su Instagram continua a stupire i suoi numerosi followers con delle foto sensazionali. La bellissima ragazza ha voluto augurare buone feste ai suoi seguaci in un modo del tutto originale.

“Buon Natale by Taylor Mega! Cosa vorresti ricevere quest’anno sotto l’albero? Invia la foto e tagga tutti i tuoi amici per augurargli Buon Natale”. Taylor, a quanto pare, ama la condivisione e di certo non vuole perdere la prima pagina. Rispondere alla sua domanda è quasi un dovere morale, per i fan più accaniti e, infatti, i commenti cadono come stelle comete. La lingerie di Taylor dice già tutto: in quanti non vorrebbero una Taylor come regalo sotto l’albero? Nello scatto la bella influencer indossa sola un micro completino intimo rosso con un cappellino da Babbo Natale abbinato. Qualcosa da aggiungere? Continua dopo la foto e il post.

















Taylor esibisce un fisico che sfiderebbe persino la perfezione delle statue di Fidia: curve al punto giusto e un corpo tonico. Sembra davvero scolpita. Certo è che il suo abbondante décolleté, forse, si fa notare di più rispetto al sorriso, ma l’abbondanza è anche un modo di augurare fortuna a chi si ama. E Taylor ama i suoi follower. Poi compare un dettaglio, “piccolo”, ma che non fugge certamente a chi, per osservare al meglio la foto, decide di zoomare. Continua dopo la foto.















L’affascinante Taylor sta mangiando un lecca-lecca e questa cosa ha reso decisamente “bollente” l’intera immagine. Impossibile ignorare tanta meraviglia. Come non credere all’esistenza di un babbo Natale in lingerie sexy? “Wow sei fantastica!” , “Mi hai fatto perdere la vista” e un altro ha aggiunto “Per me il Natale inizia e finisce qui”. Insomma, i follower sembrano avere apprezzato e adesso si troveranno in fila per diventare gli aiutanti elfi di un Babbo Natale decisamente originale. Continua dopo la foto.









I regali sono arrivati in tempo e Taylor ha pensato di stuzzicare la fantasia di tutti. La magia della notte della Vigilia permette un po’ a tutti di tornare bambini e abbandonarsi al fascino delle luci sull’Albero e allo scarto dei regali. Taylor ha consegnato il suo regalo e sicuramente non poteva che fare cosa più gradita. Il suo profilo Instagram impazzisce di like e di condivisioni. Siamo certi che quel corpicino da spiaggia avrà fatto molta attenzione a tavola, oppure Taylor ha trattenuto il fiato?

