Che Givanildo Verira de Souza avesse preso il soprannome di Hulk non sorprese nessuno. Hulk, il calciatore di origini brasiliane, può davvero definirsi incredibile. O meglio, è incredibile la notizia che fa gli auguri di Natale al mondo intero. La somiglianza con Lou Ferrigno non sembra essere solo fisiognomica, ma a quanto pare i due sono accomunati da dinamiche sentimentali abbastanza ‘stravangati’.

Hulk, calciatore dell’anno della Primeira Liga 2010-2011 e 2011-2012, questa volta ‘è attaccato’, prima tra tutti dalla moglie, che non sembrerebbe iniziare l’anno con la migliore notizia della sua vita. Dopo 12 lunghi anni insieme, la storia si è conclusa con un annuncio sorprendente. Hulk ‘ha giocato in casa’ e a dare l’annuncio sono stati i media brasiliani: “Hulk ha telefonato ai genitori di Camila per ufficializzare la relazione con la loro figlia”. Avete capito di cosa si tratta e cosa di incredibile ha questa storia? Continua dopo la foto.

















E ancora: “I due hanno iniziato a frequentarsi a ottobre, il calciatore ha voluto rendere nota la cosa per evitare inutili speculazioni”. Anche se la storia è davvero ingenerosa nei confronti dell’ex moglie, che tra l’altro aveva un rapporto stretto con Camila, ritenuta la nipote preferita, non può certamente dirsi che Hulk sia stato poco coraggioso. Ma le due donne erano davvero unite e Hulk ha davvero giocato in casa. A testimonianza dell’affetto che ha sempre legato le due, tante sono le foto che le riprendono insieme. Continua dopo la foto.















Se non ci credete, visitate il profilo Instagram di Iran.n Brasile, ovvero i siti di gossip che stanno letteralmente impazzendo, e scoprirete tutti i migliori approfondimenti sul caso, a patto che conosciate il brasiliano. Nessuna paura in caso contrario, occorre semplicemente osservare le foto per comprendere che la storia di Hulk, ben pensata per la vigilia di Natale, sia in gradi di regalare un racconto ai confini della realtà. Continua dopo la foto e il post.









Visualizza questo post su Instagram Bday da minha amiga querida @hccmaciel @dradebora @adega.restaurante com Mila 💕👏🏻 Un post condiviso da @ iran_angelo in data: 30 Giu 2019 alle ore 5:06 PDT

L’attaccante gioca in Cina allo Shanghai Sipg e ha trovato il coraggio di annunciare il fidanzamento con Camila, 31 anni e nipote di Iran, la madre dei tre figli del brasiliano. Come accade per Betty Ross,l’unica figlia del generale, in grado di placare l’ira di Hulk e seguirlo durante tutte le sue ‘trasformazioni’, anche la moglie di Givanildo avrà davanti una bella sfida da affrontare, ma a differenza di Betty, non crediamo che avrà la forza di rivolerlo in casa o accettare questo genere di ‘cambiamenti’.

