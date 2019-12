A differenza del fratello Armando, Tina Incarnato non si è mai vista in studio, a Uomini e Donne. Eppure il suo nome è stato spesso tirato in ballo nel corso delle ultime puntate del trono over. Armando, che è uno dei protagonisti più discussi, è stato il primo a far dubitare il pubblico del dating show di Maria De Filippi e la stessa Gemma Galgani su Juan Luis Ciano, il cavaliere arrivato un paio di mesi fa a UeD per corteggiarla.

Incarnato sostiene che Ciano si senta privatamente con altre donne, nonostante la frequentazione con la dama torinese. Dapprima Armando ha parlato di una signora di Firenze, poi di sua sorella Tina appunto. Proprio nell'ultima puntata del programma prima della consueta pausa nataliza, ha anche portato alla redazione alcuni screen di conversazioni private e messaggi vocali per provare l'esistenza di una conoscenza tra i due e pare che inoltre la stessa Tina abbia confermato il tutto.

















E se già poco prima tutti, Maria De Filippi compresa, provavano a far aprire gli occhi a Gemma mettendola di fronte al fatto, più cristallino dell'acqua di sorgente, che Juan Luis non prova attrazione fisica nei suoi confronti, dopo la bomba di Armando alla dama è crollato il mondo addosso. Al punto da finire in lacrime sulla spalla della sua nemica di sempre, Tina Cipollari.















Di fronte alle ultime accuse di Armando (e di Gianni), Juan Luis aveva sbottato in studio: "Ma come vi permettete?!", ha detto prima di lasciare lo studio. Poi hanno però iniziato a circolare questi screen che proverebbero la conoscenza, quantomeno virtuale, tra lui e Tina Incarnato. Sotto a una foto di lei del 31 ottobre, per esempio, Ciano commentava con "Sei splendida". E lei: "Grazie di cuore" con l'emoticon di un bacio.











Insomma, pare che il dentista di origine venezuelana abbia cominciato a interessarsi a Tina ben prima di incontrare Gemma. Ma chi è la sorella di Armando? Non si hanno molte informazioni. Si sa che è napoletana, ha 44 anni e due figli di nome Giuseppe, che ha 19 anni, e Viviana, che ne ha 9. Lontana dal mondo della tv, a inizio dicembre scorso Tina Incarnato è però stata eletta Miss Mamma 2020 per la Campania.

