“Il top del top”. Mercedesz Henger, foto mozzafiato: il lato b “spettacolare” in primo piano

Una storia rimasta per anni sepolta, quella che ha dovuto rivivere Mercedesz Henger. Ospite di Barbara d’Urso, Mercedez ha dichiarato: “Non dirò mai che Riccardo non è mio padre, Riccardo è mio padre a tutti gli effetti. Tranne quello biologico. Io questa cosa la so da quando avevo 17 anni, me l’ha detto mia mamma. Voleva aspettare che diventassi maggiorenne per dirmelo, ma stavo per partire per Londra così me lo ha detto”. Una Mercedesz in panni diversi da quelli che siamo soliti vedere.

Mercedesz Henger non smette mai di stupire. Ora in lacrime, colta nella concretezza di una ragazza ferita, con le sue debolezze e fragilità, ma anche una pantera dallo sguardo provocante, sensuale, spudorata. La ventottenne romana si rialza in grande stile e nell’ultimo post Instagram è davvero straordinaria. Un lato b della figlia di Eva ruba la scena. Le foto e le pose della giovanissima vengono sempre accompagnate da un visino angelico. Una dolcezza che contrasta spesso con la provocazione, che hanno spesso messo sotto mira Mercedesz, accusata spesso di falso perbenismo. Continua dopo la foto.

















“Le foto più brutte e volgari le fa lei, – si legge sotto l’immagine del primo piano posteriore di Mercedesz – naturalmente sotto consiglio del fidanzato (Lucas Peracchi, ndr), poi cerca di recuperare con foto da angioletto”. E ancora: “Sei meglio di tua madre”. Le contraddizioni sembrano accompagnare da sempre la sua immagine e andare a braccetto con quanto possa essere riferito su di lei. Eppure tutto questo sembra non scalfirla. Ma sarà davvero così? Continua dopo la foto.















Il numero di follower dovrebbe parlare: sono 658 mila a seguire la bella Mercedesz. I micro shorts aderentissimi per un allenamento che non può mai mancare per rinvigorire corpo e spirito. Ecco che la foto diventa virale. “Mi piace il tuo cul***o”, “Che panorama”, “Mamma e che reeeeee”, “Una dolce cosa il lato B”, “Che cul”, “E come stai tosta”, “Che spettacolare il tuo lato b”, “Chiappe d’oro”. E poi ancora complimenti infiniti: “Che cula**o”, “Che fi…tness”, “Ammazza”, “Top del top”, “Anche senza palestra sei il sogno di ogni uomo”, “Sei sempre più incantevole”. Ma c’è anche chi attribuisce il tutto ai famosi ritocchini: “Se lo vuoi, chirurgia plastica”. Insomma, non manca nulla. Continua dopo la foto e il post.









Il periodo non è certo pessimo, tutt’altro. Il matrimonio tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger potrebbe essere celebrato già nella prossima estate. Peracchi si è ultimamente abbandonato a un vero e proprio “sentimental show’, proprio nei salotti di Live non è la d’Urso. Inginocchiandosi di fronte a Mercedesz e mostrando un mattoncino, simbolo della vita da costruire insieme, non ha fatto altro che regalare una viva emozione a tutti. Che poi ci sia qualche invidia in rete, è cosa di poco conto.

