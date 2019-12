“Ma che è questa cafonata?”. Chiara Ferragni e Fedez, scoppia la bufera sotto alla foto intima

Le famiglie sono riunite: Chiara Ferragni e Fedez sono partiti per le vacanze natalizie, ma non sono soli. Lo splendido scenario delle Dolomiti accoglie tutti in grande festa. Il Capodanno, invece, vedrà la meta di Dubai. Proprio lì, l’influencer, suo marito e il piccolo Leone festeggeranno l’arrivo del nuovo anno. I profili social di tutti loro si riempono di foto, ma una in particolare non può che essere eletta la reginetta delle foto d’amore più sensuali dell’anno, ma anche la più criticata.

Sia Fedez che Chiara Ferragni, così come i loro familiari, stanno condividendo numerose foto e video dal lussuoso hotel nel quale sono ospitati, per la gioia dei loro follower. Chiara Ferragni in più di un’occasione ha detto che il loro soggiorno è “supplied by”, vale a dire, regalato dalla struttura ricettiva che li sta ospitando, ma la voglia di comunicare ai fan la loro gioia non si contiene. Come poterli biasimare? La vacanza nasce da uno scambio commerciale che presumibilmente prevede il soggiorno (o parte di questo) gratuito in cambio dei post sul seguitissimo profilo Instagram dell’influencer. È una prassi comune in epoca social ma alcuni follower sembrano non gradire la “vendita” anche delle vacanze natalizie. Continua dopo la foto.

















La foto scattata dalla coppia, come sempre, è oggetto di commenti controversi. C’è chi vede anche del tenere e chi, invece, smantella tutta la magia del momento. Soprattutto uno degli ultimi post attira i commenti più sferrati contro Chiara Ferragni e Fedez, che nell’immagine sono ritratti nudi in una lussuosa vasca idromassaggio mentre si scambiano un bacio appassionato. Ma si sa che, come ogni altra forma di comunicazione, anche le foto messe in rete dai più famosi, possono sollevare pareri contrastanti. Ma perché così tanto odio? Continua dopo la foto.















Ridicola, cosa non si fa per non pagarsi l’hotel”, ad esempio è un commento che dice tutto. E ancora: “Ma che è sta cafonata?”, ha scritto un altro con una faccina sarcastica. Compare persino il riflesso del massaggiatore che scatta la foto, e questo non è un dettaglio che può passare inosservato. Tanti altri, però, hanno saputo apprezzare e comprendere anche le ragioni ‘social’ del gesto. “Pensate al tipo dei massaggi che ha dovuto fare questa foto per noi”, ha ironizzato Chiara a corredo. Continua dopo la foto e il post.









Visualizza questo post su Instagram Think about the massage guy who had to take this pic for us 😅 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 22 Dic 2019 alle ore 10:25 PST

I pretesti per tartassare la coppia sembrano non finire mai, ma è pur vero che i linguaggi social spesso richiedono di passare proprio dal rischio, attendendo al varco il pettegolezzo più feroce. Un problema di privacy, quello che sembrano tradire sempre i giovani sposi e che non viene mai visto bene da chi non fa altro che spiare i momenti in cui possono cadere in errore. Vendere la propria intimità è la critica che maggiormente risalta tra tutte, ma è pur vero che i ‘vip’ sono ‘costretti’ a nutrirsi anche di questo. Non tutti, questo è chiaro. Per la Ferragni e Fedez, in fin dei conti, è sempre meglio godersi la vacanza che star dietro alle invidie.

