Harry e Meghan, il figlio Archie si prende tutta la scena nella nuova foto di famiglia. E quanto è cresciuto!

Una vera cartolina regale, quella che regalano Harry d’Inghileterra e Meghan Markle. Ma non sono soli e per la prima volta compare anche lui, esattamente in primo piano. Una Christamas card all’insegna della tenerezza e dell’unione familiare. In famiglia esistono dei ruoli ben precisi ed è importante mantenerli, ma anche il divertimento e il gioco non devono mancare, soprattutto a poche ore dalla Vigilia di Natale.

Sono in tre per la prima volta. I social rivelano la cartolina di auguri 2019 firmata dalla coppia regale Harry d’Inghileterra e Meghan Markle, che per quest’anno hanno pensato bene a un’esclusiva. A debuttare il piccolo Archie, nato lo scorso maggio. Nello scatto, il duca e la duchessa ridono sullo sfondo, ai piedi di un albero addobbato, mentre Archie è primo piano guarda incuriosito l’obiettivo. Simpatici e ironici, riescono a conquistare i cuori dei loro follower, senza per questo superare mai i limiti della privacy e della riservatezza di Palazzo. E la didascalia fa la sua parte decisiva. Continua dopo la foto.

















“Augurandoti buon Natale e felice anno nuovo, dalla nostra famiglia alla tua”, si legge sul biglietto pubblicato online dal The Queen’s Commonwealth Trust, l’organizzazione che aiuta i giovani del Commonwealth e con a capo Harry e Meghan. E ancora: “Vogliamo solo condividere con voi la più dolce Christmas Card del nostro presidente e vice-presidente, il duca e la duchessa di Sussex. Un buon Natale a tutti”. Una dedica davvero speciale, che non manca di tenerezza e calore familiare, ingredienti indispensabili per questo periodo di feste. Continua dopo la foto.















Ma Doria Ragland? Molti tabloid avevano ipotizzato che l’ex attrice americana chiedesse di inserire nel biglietto di auguri l’immagine della madre, proprio per sottolineare l’importanza della donna nell’educazione del figlio. Invece no. La gallery è pensata solo per tre soggetti, che sanno parlare di sé e trasmettere comunque un messaggio di unione intensa e consapevole. Come dimenticare quella diCarlo e Camilla alla guida di un’auto decappottabile? Continua dopo la foto.









Fatti gli auguri a tutti, però, è bene concedersi anche un momento di intimità. La coppia si trova in Canada e hanno scelto di allontanarsi dai riflettori del gossip, proprio per dedicarsi del tempo e recuperare tutte le energie necessarie per affrontare al meglio il nuovo anno. . Ci sarà sicuramente il loro ritorno a Frogmore House, ma questo subito dopo le feste. Prima viene il tempo della famiglia, del focolare, del divertimento che non concede ulteriore spazio alle copertine e al pettegolezzo. Con gli auguri regali, non può che rivelarsi un Natale davvero speciale.

“Pietro non mi sfiora da mesi”. Rosa Perrotta, le confessioni intime sul compagno