Rosa Perrotta racconta i suoi problemi intimi con Pietro Tartaglione. La nascita di un bambino è un evento che sconvolge in tutti i sensi i neo genitori: c’è tanta gioia, tanta emozione ma, inevitabilmente, la vita va incontro a tanti cambiamenti. Anche per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è stato così. La coppia nata a Uomini e Donne da qualche mese ha dato il benvenuto al piccolo Domenico che tutti conoscono come Dodo. Intervistata da Chi, Rosa Perrotta ha spiegato come è cambiata la vita sua e di Pietro dopo la nascita del figlio tanto desiderato.

E quanto gli equilibri che si erano creati siano cambiati. All'inizio i due, presi dall'euforia, avevano parlato del desiderio di avere subito un altro figlio ma ora Rosa si è tirata un po' indietro e ha liquidato la domanda con un "Ni". Durante l'intervista si parla anche di nozze: "Fosse per Pietro mi sposerebbe anche domani. Con calma faremo tutto. E poi vorrei che mio figlio portasse le fedi all'altare" ha detto Rosa Perrotta.

















Anche a letto, nell'intimità, la vita sua e di Pietro è cambiata parecchio: "Oggi mi sento una suora. Pietro non mi ha sfiorata per mesi. Anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima. C'è un calo del desiderio allucinante". Tutto ciò ha fatto soffrire Tartaglione. Ma Rosa cerca di non dare troppo peso alla vicenda: "Al momento non voglio prenderla come se fosse una patologia. Il mio uomo ne soffre" ha confessato.















E ha aggiunto: "All'inizio credeva che fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio", ha spiegato Rosa Perrotta. È fisiologico che dopo la nascita di un figlio non ci sia più il desiderio che c'era un tempo: la coppia, e soprattutto la mamma, ha molto da fare appresso al bimbo. Ed è normale che l'intimità passi in secondo piano. Ma è anche normale che l'uomo ne soffra. Come ne soffre Pietro. Sono persone normali anche loro…









Ma Rosa Perrotta, che pian piano si sta abituando a essere madre, non dimentica la sua vita professionale che per lei è molto importante. E chiude l’intervista parlando del suo sogno professionale che spera un giorno di realizzare: “Sogno Tale e Quale Show, so che non deluderei”. Ce la farà? Noi le auguriamo con tutto il cuore di sì.

