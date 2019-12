Flavio Briatore e Benedetta Bosi, è finita: “Così ha liquidato la baby fidanzata”

Lui ha sempre parlato di una grandissima amicizia, mai scaturita in una relazione sentimentale. Ma ‘Chi Magazine’ non ha mai creduto a questa possibilità ed ha ritenuto sin dall’inizio che l’imprenditore Flavio Briatore fosse fidanzato con la giovanissima Benedetta Bosi. Sulla vicenda era intervenuta anche l’ex moglie di lui, Elisabetta Gregoraci, la quale aveva risposto ad una fan.

La donna aveva semplicemente detto: “Fa rabbrividire”, commentando l’enorme differenza d’età tra i due (49 anni). Nonostante queste parole pungenti, Flavio non si era arrabbiato ed aveva continuato ad insistere sul rapporto amichevole intrattenuto con la bellissima ragazza. Ora, la rivista diretta da Alfonso Signorini ha svelato un altro retroscena che potrebbe aver messo un punto definitivo sulla storia. (Continua dopo la foto)

















La loro presunta relazione d’amore è ormai giunta al capolinea. Il settimanale ha infatti riferito che dopo aver trascorso un romantico weekend a Londra, le loro strade si sono separate ufficialmente. La chiusura della liaison amorosa sarebbe stata decretata da Briatore, che avrebbe comunicato a Benedetta la sua decisione attraverso l’invio di un sms. Vediamo cosa ha scritto ‘Chi’. (Continua dopo la foto)























“Feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta. Flavio ha liquidato la storia con un sms. facendo perdere le proprie tracce. Il suo cuore batte ancora per l’ex moglie Elisabetta Gregoraci?”. Chissà se quest’ultima domanda avrà una risposta positiva, ma una cosa è certa: il suo rapporto con l’ex coniuge è indubbiamente migliorato. (Continua dopo la foto)

Infatti, recentemente la Gregoraci e Briatore avevano pranzato insieme al figlio Nathan in un noto ristorante. Lei aveva utilizzato il cellulare dell’imprenditore per inquadrarlo mentre era intento a degustare il cibo. Il video era stato accompagnato anche da scritte carine e cuoricini. Poi tutti e tre avevano deciso di andare su una pista di go-kart, dove il bambino aveva gareggiato indossando il casco del celebre pilota di Formula Uno, Fernando Alonso. Capiremo nelle prossime ore se arriveranno conferme sia da parte della Bosi, che sicuramente non avrà apprezzato il trattamento riservatole, che della Gregoraci. Quest’ultima, per amore del figlio, potrebbe anche decidere di riprovarci con Flavio nella speranza che il rapporto si possa ricucire.

