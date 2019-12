Natale particolare per il famoso chirurgo dei vip nonché ex naufrago de ‘L’Isola dei famosi’, Giacomo Urtis. Si è infatti ricoverato in ospedale per apportare alcuni miglioramenti sul suo corpo. Ricordiamo che in questi anni l’uomo si è ritoccato diverse volte al fine di ottenere dei muscoli compatti ed eliminare il grasso. Aveva infatti dichiarato: “Finalmente dopo 30 giorni eccomi! Il risultato che volevate vedere col sistema sculturamuscolare, corpo magro e scolpito senza protesi, mediante intervento chirurgico, ovvio che in palestra bisogna sempre andare”.

Poi aveva aggiunto: “Le zone trattate sono bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali, addominali six pack, addominali obliqui, fianchi, schiena, glutei e cosce”. Questo post risaliva al 2016 dopo essersi sottoposto ad un’operazione. Ma adesso ha pubblicato sui social un’immagine direttamente dalla stanza di un ospedale ed ha annunciato un’altra novità. (Continua dopo la foto)

















Non ha voluto fornire molti dettagli sull’intervento, ma ha scritto nella didascalia: “Ragazzi, da un po’ di giorni non mi vedete inquadrato nelle storie…perché a Natale mi son regalato una schiena nuova…tra qualche settimana vi farò vedere i risultati. Anche voi vi regalereste per Natale qualcosa di nuovo per il vostro corpo?”. Dunque, da quanto si può comprendere leggendo il suo messaggio, si è trattato di un’operazione non causata da problemi di salute, ma per apportare correttivi estetici sul suo fisico. (Continua dopo la foto)























Il suo scatto ha ottenuto oltre 6 mila like. Decine le persone che hanno deciso di scrivere dei post: “Basta che non diventi il secondo Big Jim! Capisco i ritocchi sani, ma non chi esagera…Eri bello già prima! Non ti serviva altro”, “Tanti auguri”, “Quando posso avere il piacere di conoscerti? Anch’io voglio regalarmi qualcosa, fatto da un professionista, come te. Tantissimi auguri di buon Natale”. (Continua dopo la foto)

In un’intervista rilasciata in seguito ad una liposuzione, aveva annunciato: “Mi sono fatto asportare ben 9 litri di grasso in eccesso. Mi sono rifatto tutto. Ho escluso dall’intervento chirurgico solo la testa e le mani. Ora ho un corpo scolpito in ogni suo singolo muscolo. Si tratta di una tecnica medica nuova che arriva dal Sud America e ho voluto sperimentare a mo’ di cavia sul mio corpo prima di proporla ai miei clienti. Mi sono fatto rimodellare anche il mio lato B, ho scelto una forma a diamante che ricorda quella dei ballerini brasiliani di samba”, aveva concluso Urtis.

“Non volevo”. Nuova polemica su Checco Zalone: costretto a chiedere scusa per quelle parole