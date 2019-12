Rodrigo Alves, conosciuto da tutti come il Ken umano, si è sottoposto a ben 69 interventi chirurgici per somigliare a lui sempre di più. Qualche mese fa, Dagospia e più precisamente il giornalista Alberto Dandolo aveva notato un’incredibile somiglianza con Ilary Blasi: “Occhio Ilary, altri due lifting e Rodrigo Alves ti frega il posto”, aveva ironizzato.

Successivamente, aveva anche scritto: "Il Ken umano continua a versare lo stipendio al chirurgo e ormai la distanza con Lady Totti è davvero poco". Il diretto interessato ha rivelato di non volersi più sottoporre ad altre operazioni, ma nonostante abbia preso questa decisione, i problemi fisici sono ormai iniziati e per lui si si profilano rischi altissimi sulla sua salute. Andiamo a vedere cosa gli sta accadendo.

















Il naso dell'uomo si starebbe atrofizzando ed ha dunque deciso di contattare alcuni medici per provare a risolvere la problematica. Rodrigo lo ha ammesso: "Sta collassando". Il Ken umano ha confidato di essersi pentito delle scelte compiute in passato ed avrebbe voglia di ritornare indietro, ma non sarà una strada semplice da percorrere. Il suo corpo sta reagendo negativamente e la situazione rischia di complicarsi sempre di più.























Ormai stanno iniziando già a comparire i primi segnali di allarme. Infatti, Alves sta avendo difficoltà nella respirazione. Ecco cosa ha detto: "Io ho 36 anni e non voglio più essere magro. Sto cercando di ridimensionarmi e di circondarmi di persone che mi amano per quello che sono e non per come mi vedono". La speranza è che possa risolvere al più presto i problemi per ritornare a condurre una vita normale.

Rodrigo Alves è nato a San Paolo, in Brasile, nel 1983. Il suo papà è brasiliano, mentre la mamma è di origini inglesi. La sua famiglia è emigrata in Brasile negli anni ’40 per avviare un’attività agricola che si è sviluppata notevolmente negli anni. Infatti, ha poi incluso supermercati, centri commerciali ed altre proprietà. In Spagna, precisamente a Puerto Banus, è erede di diverse proprietà che affitta ai turisti e percepisce un’ingente pensione mensile lasciatagli dai suoi nonni. Lui è riuscito inoltre ad ottenere una laurea a Londra in pubbliche relazioni ed il suo primo intervento chirurgico ha avuto luogo nel 2004.

