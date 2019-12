Nel 2018 circolò con grande insistenza la notizia di un presunto flirt tra la conduttrice Barbara D’Urso ed Alberto Mezzetti, il vincitore del ‘Grande Fratello Nip’. Poi, con il passare dei giorni la news passò in secondo piano e si pensò che fosse finita lì. Il giovane, qualche mese fa, si era lamentato della sua esclusione dai programmi di Carmelita. Ed aveva detto: “Ho avuto la conferma che la signora Barbara D’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo, ha oscurato ogni mia esperienza”.

Aveva anche aggiunto altro: “Sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo, mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, e sono anche stato concorrente al GF in Brasile non ne ha parlato nessuno, nemmeno la stampa perché secondo me lei controlla tutto. A me non interessa più di tanto, però mia madre mi chiama e mi dice ‘eh stanno parlando di Gianmarco Onestini che sta al GF spagnolo’. Beh, io sono per la meritocrazia e per le pari opportunità per tutti, cara Barbara D’Urso”. E poche ore fa è tornato a far parlare di sé. (Continua dopo la foto)

















Subito dopo la fine del programma che lo vide trionfatore, l’ex gieffino rivelò di essere andato a cena con la D’Urso, ma la notizia di un vero e proprio flirt non fu mai confermata ufficialmente dalla donna. Ed ora il ‘Tarzan’ dell’edizione 2018 del reality show ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale, nel quale ha fatto intendere che ci sia stato ben altro tra di loro. (Continua dopo la foto)























Mezzetti ha postato una foto mentre era intento a ballare con lei ed ha scritto: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più…ma poi le cose belle finiscono purtroppo…e dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo”. Chissà se la D’Urso risponderà nelle prossime ore a questo messaggio per fornire la sua versione dei fatti. (Continua dopo la foto)

La foto ha ricevuto quasi 5 mila like e numerosi commenti. Ecco i più rappresentativi (e c’è anche chi lo ha criticato): “Avrei evitato, un uomo non dice mai il peccato. Scusa, ma non è carino, anche se tifo per te”, “Adesso si spiega perché non sei mai stato invitato nei suoi programmi”, “Smettila di elemosinare, lei neanche si ricorda di te”, “Speriamo che non ti porta in tribunale per questo scoop”. Ed ancora: “Che bomba atomica che hai detto Alberto”, “L’odio è un sentimento molto brutto e non dovrebbe essere nemmeno pronunciato”.

Simona Ventura al veleno su Diletta Leotta. Inaspettata la critica della collega